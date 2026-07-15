Het gaat dinsdagavond in Vandaag Inside over het overlijden van scheidsrechter Rob Dieperink. Valentijn Driessen verdedigt de berichtgeving van De Telegraaf over de arrestatie van Dieperink medio mei in een Londens hotel.

In een woning aan de Korte Molenstraat in Borculo werd maandag een overleden persoon aangetroffen. Al snel werd duidelijk dat het ging om Dieperink: de Eredivisie-scheidsrechter werd slechts 38 jaar.

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Afgelopen mei kwam Dieperink in het nieuws omdat hij in Londen werd aangehouden op verdenking van grensoverschrijdend gedrag met een minderjarige, toen hij daar als VAR actief was bij een Europees duel. De Britse politie seponeerde de zaak korte tijd later wegens gebrek aan bewijs.

De kwestie had desondanks grote gevolgen voor zijn loopbaan. De FIFA schrapte hem van de arbitragelijst voor het wereldkampioenschap, terwijl hij aanvankelijk als videoscheidsrechter voor het toernooi was geselecteerd.

In Nederland werd uitgebreid bericht over de arrestatie van Dieperink, onder meer door De Telegraaf. Johan Derksen denkt dat de media-aandacht voor de zaak Dieperink geen goed heeft gedaan. “De eerste berichten in de kranten waren allemaal spectaculair en sensationeel: scheidsrechter verdacht van zedenmisdrijf. Dat blijft bij de mensen hangen”, zegt de televisiepersoonlijkheid en oud-voetballer. “Het zijn de eindredacteuren die ’s nachts de koppen maken en die willen scoren op de voorpagina.”

Driessen, de chef voetbal van De Telegraaf, verdedigt de keuze van de Amsterdamse krant om destijds uitgebreid te berichten over de arrestatie van Dieperink. “Dat hele verhaal kwam via Engeland bij ons. We kwamen erachter wie dat was. Voordat wij dat verhaal hebben gepubliceerd, waren we drie dagen verder. We wilden alles afwegen.”

Driessen is van mening dat de KNVB Dieperink langer in de luwte had moeten houden. “De KNVB heeft heel veel gedaan, maar ik moet wel zeggen: misschien had de KNVB hem toch wat langer uit beeld moeten houden. Het was een hele goede VAR, dat weet ik van iedereen. Laat hem dan voorlopig even in dat VAR-hok. Dit was wel heel snel, vond ik.”