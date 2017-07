Messi lijkt snel krabbel te zetten onder nieuw contract

9:11 – Er is in het recente verleden al veel gezegd en geschreven over de toekomst van Lionel Messi, maar diverse Spaanse media melden nu dat de sterspeler van FC Barcelona zijn contract dan eindelijk zal verlengen. Als we de berichtgeving moeten geloven, dan gaat de Argentijn een contract tot medio 2021 tekenen in Camp Nou. Deze verbintenis zou een tweezijdige optie voor nog een extra jaar hebben.



De 30-jarige Messi staat op dit moment 'slechts' tot medio 2018 onder contract, waardoor het voor Barcelona steeds urgenter wordt om de samenwerking uit te breiden. Dat lijkt snel te geburen. Zo wordt er gezegd dat Barça op deze woensdag al met een officiële aankondiging van de contractverlenging van Messi zal komen. Als Messi zich op 15 juli weer in Catalonië meldt, zal hij zijn handtekening zetten.



Spaanse media stellen dat de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal een afkoopsom van maar liefst 300 miljoen euro in zijn contract zal hebben staan. Dat komt doordat de prestaties van Messi al jaren ongekend zijn. De Argentijn maakte maar liefst 507 doelpunten in 583 officiële wedstrijden voor Barcelona, waarmee de dribbelaar onder meer vier Champioins Leagues, acht landstitels en vijf Copa del Reys won.



Luis Suárez en Neymar verlengden hun contract bij Barça afgelopen seizoen al tot de zomer van 2021.