Ajax houdt de gemoederen bezig, onrust op tweede niveau van Frankrijk | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op vrijdag 2 juni.

Verweij trekt conclusie over Mislintat's zoektocht naar nieuwe spits Ajax: 'Hij zou heel interessant zijn'

Ajax heeft mogelijk Alexander Sørloth op de radar. De Noorse spits staat onder contract bij Real Sociedad en heeft dezelfde zaakwaarnemer als Kjetil Knutsen. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat gaf eerder deze week aan dat hij met de zaakwaarnemer over meer dingen sprak dan alleen het contract van Knutsen én dat Ajax een spits zoekt. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Artikel gaat verder onder video

Ajax moet een gesprek aangaan met Bosz: 'Ik vind het écht onbegrijpelijk'

Peter Bosz zou een zeer serieuze optie moeten zijn om de nieuwe trainer van Ajax te worden. Hoewel directeur voetbalzaken Sven Mislintat duidelijk ook verder zoekt, stelt journalist Mike Verweij dat de Nederlandse coach in elk geval op gesprek moet komen in de Johan Cruijff Arena. Het hele artikel lezen? Klik hier!

'AZ en VfL Wolfsburg willen Cerny, vraagprijs voor Ajax genoemd'

FC Twente-aanvaller Vaclav Cerny (25) kan een mooie transfer maken in de komende zomer. De aanvaller staat in de belangstelling van diverse binnen- en buitenlandse clubs én is ook bij Ajax genoemd als mogelijke versterking. Het hele artikel lezen? Klik hier!

'Feyenoord weet dat Kökcü onhoudbaar is: Benfica wil haast zetten achter deal'

Feyenoord moet zeer serieus rekening houden met het vertrek van aanvoerder Orkun Kökcü. Het geïnteresseerde Benfica wil namelijk doorpakken op de transfermarkt en Engelse clubs aftroeven, door de captain van de Rotterdammers al vroeg in de transferzomer op te pikken. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Bizarre situatie in La Havre: opponent Dijon keert niet terug na veldbestorming, titel zekerheid

Het is behoorlijk onrustig op de Franse velden op het tweede niveau. Nadat eerder het duel in Bordeaux definitief werd gestaakt nadat een fan twee spelers omduwde, ging het ook mis bij het treffen tussen La Havre en Dijon. De supporters kwamen een halve minuut te vroeg het veld op om het kampioenschap in de Ligue 2 en promotie naar de Ligue 1 te vieren. Daardoor werd het duel tijdelijk gestaakt. Opponent Dijon weigerde vervolgens om terug te keren op het veld, waardoor de 1-0 voorsprong van La Havre blijft staan én het promoveert. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Fan duwt spelers naar de grond bij cruciaal Ligue 2-duel: staking als gevolg

Het Ligue 2-duel tussen Bordeaux en Rodez is vrijdagavond stilgelegd. Na het openingsdoelpunt van de bezoekers ging het mis: de spelers die een feestje vierden, werden omgeduwd door een boze fan. Daarop besloot arbiter Nicolas Rainville het duel te staken. Voor Bordeaux kon er mogelijk nog een ticket naar de Ligue 1 op het spel staan, maar dan moest het wel winnen van de laagvlieger van het tweede niveau in Frankrijk. Na het openingsdoelpunt werd dat beduidend moeilijker voor de thuisclub en na deze belachelijke actie van de 'fan', wacht er helemaal een zwart scenario. Er werd namelijk besloten dat het duel niet uitgespeeld wordt. Het hele artikel lezen? Klik hier!

UEFA zet liplezers in: Mourinho moet vrezen voor sancties na zware misdragingen

José Mourinho moet vrezen voor een flinke sanctie na zijn misdragingen na de Europa League-finale tegen Sevilla. De trainer van AS Roma ging behoorlijk uit zijn plaat en de UEFA heeft daarom een onderzoek ingesteld. Zij hebben daarbij zelfs gebruik gemaakt van liplezers om tot een juist oordeel te komen. Het hele artikel lezen? Klik hier!