Engeland geeft voetbalshow, Frankrijk baalt van Lahoz, verrassend nieuws over Bergwijn | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op maandag 19 juni.

Mateu Lahoz pakt hoofdrol in voor Oranje goed verlopen duel tussen Frankrijk en Griekenland

Frankrijk heeft maandagavond met pijn en moeite drie punten gepakt tegen Griekenland. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps stapte uiteindelijk met een nipte 1-0 overwinning van het veld in Parijs. Ook tijdens zijn laatste duel als arbiter deed Antonio Mateu Lahoz weer zich spreken. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Engeland maakt gehakt van Noord-Macedonië, Ajax-target belangrijk voor Turkije met fraai slotakkoord

Engeland heeft maandagavond gehakt gemaakt van Noord-Macedonië. The Three Lions wonnen met maar liefst 7-0 van de nummer 65 van de FIFA-wereldranglijst. Arsenal-aanvaller Buyako Saka was met drie doelpunten de grote man aan de zijde van de thuisploeg. Door die overwinning versterken de Engelse de koppositie in Groep C, al moet Oekraïne nog in actie komen. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Verrassend nieuws uit Amsterdam: clubs uit Saudi-Arabië informeren naar Steven Bergwijn

Verrassend nieuws uit Amsterdam: de kans dat Steven Bergwijn deze zomer alweer vertrekt bij Ajax, is aanwezig. De aanvaller wordt in verband gebracht met een lucratieve overstap naar Saudi-Arabië, zo weet FCUpdate-journalist Mounir Boualin. Er zijn een aantal clubs die geïnformeerd hebben naar de vleugelspeler van Ajax. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Heitinga deelt eerste reactie na Ajax-afscheid: 'Ik vertrek met gemengde gevoelens'

John Heitinga heeft voor het eerst gereageerd na zijn vertrek bij Ajax. De oefenmeester, die in februari het stokje overnam van de ontslagen Alfred Schreuder, kende een ongelukkige periode als hoofdtrainer en wordt opgevolgd door Maurice Steijn. Heitinga deelt op Twitter een bericht waarin hij de supporters bedankt. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Erwin van de Looi kiest voor Feyenoorder als aanvoerder Jong Oranje

Quinten Timber zal tijdens de EK-campagne van Jong Oranje de aanvoerdersband dragen. De Feyenoorder is door bondscoach Erwin van de Looi aangewezen om die rol te vervullen. Dat werd maandagavond bekendgemaakt door Stef de Bont van Voetbal International. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Arda Güler steelt harten van Turkse fans met fenomenaal eerste doelpunt voor nationale ploeg

Arda Güler heeft maandagavond op geweldige wijze zijn eerste doelpunt voor de nationale ploeg van Turkije gemaakt. Het achttienjarige supertalent van Fenerbahçe SK schoot tegen Wales op fabelachtige wijze raak met een heerlijke knal van afstand. Veel grote clubs zitten achter Güler aan en ook Ajax zou interesse hebben in de jonge Turk. De video bekijken? Klik hier!