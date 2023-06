PSV troeft Feyenoord af, ontwikkelingen bij Ajax | FCUpdate recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op donderdag 8 juni.

Twente komt Tsjechische tegenvallers in slotfase te boven in play-off tegen Sparta

FC Twente en Sparta Rotterdam hebben ook in de derde onderlinge wedstrijd van dit seizoen gelijkgespeeld. De Tukkers zullen daarmee het meest tevreden zijn, want de gelijkmaker van Ramiz Zerrouki viel diep in blessuretijd. Ook Vaclav Cerny was opgelucht: hij gaf vlak na rust een strafschop weg die werd benut door Vito van Crooij en zag zijn Tsjechische landgenoot Michal Sadilek een paar minuten later een gele kaart pakken, waardoor hij de return moet missen vanwege een schorsing. Toch valt de schade na de late gelijkmaker mee: 1-1.

FC Twente genaaid door Manschot? 'Echt een raadsel waarom VAR Alex Bos niet ingrijpt'

FC Twente had de arbitrage tegen Sparta Rotterdam niet bepaald mee donderdagavond. De strafschop die de Rotterdammers kregen, was ietwat gemakkelijk. Net als de gele kaart voor Michal Sadilek kreeg, waardoor de Tsjech is geschorst. Anderzijds ontsnapte Shurandy Sambo aan een tweede gele of directe rode kaart in de tweede helft. Op social media waren de meningen over arbiter Jeroen Manschot erg duidelijk.

Romano: Pepi hakt knoop door, deal met Nederlandse topclub nu dichtbij

De toekomst van Ricardo Pepi lijkt in de Eredivisie te liggen. De Amerikaan is volgens transferspecialist Fabrizio Romano dicht bij een overgang naar PSV, nadat eerder juist landskampioen Feyenoord nadrukkelijk als zijn bestemming werd genoemd.

'Witte rook omtrent Kökcü: lage transfersom mét doorverkoopclausule, gigantische afkoopclausule'

Er is bijna witte rook te melden omtrent de transfer van Orkun Kökcü naar Benfica. Het wordt een recordbrekende deal voor Feyenoord, waarbij er nog geen concrete transfersom is genoemd. Het is in elk geval meer dan de 25 miljoen euro die het vorig jaar voor Luis Sinisterra ontving, maar zeker ook geen veertig miljoen euro. "Het lijkt op een bedrag tussen de 25 en 30 miljoen uit te komen."

'PSV nadert akkoord met Peter Bosz, deal kan elk moment rondkomen'

PSV en Peter Bosz (59) zijn het nagenoeg eens over een samenwerking. Volgens het Eindhovens Dagblad en Voetbal International is een akkoord nabij en wordt de deal op korte termijn rondgemaakt. Bosz wordt in Eindhoven de opvolger van Ruud van Nistelrooij.

'Daley Blind in gesprek met club van de City Football Group'

Daley Blind (33) gaat zijn loopbaan mogelijk vervolgen in Spanje: nadat hij in de afgelopen winterstop naar Real Sociedad kon, valt zijn naam ditmaal bij Girona. De Spaanse club, onderdeel van de City Football Group, zou momenteel gesprekken voeren met de Nederlander over een dienstverband.

'Ajax kan na Menno Geelen nóg twee potentiële opvolgers van Edwin van der Sar doorstrepen'

Nadat donderdag naar buiten kwam dat Menno Geelen (voorlopig) bedankt voor de mogelijkheid om Edwin van der Sar op te volgen als algemeen directeur van Ajax, lijkt de club ook een streep te kunnen zetten door de naam van twee andere potentiële interne kandidaten. Dat schrijven Voetbal International en De Telegraaf.

Berghuis mogelijk geschorst door aanklager na klap richting FC Twente-fan

Steven Berghuis moet mogelijk drie wedstrijden brommen na het incident bij de wedstrijd tegen FC Twente. De buitenspeler van de Amsterdammers sloeg na het duel een fan voor het betreden van de spelersbus. De aanklager betaald voetbal wil Berghuis daarvoor drie duels schorsen, waarvan één voorwaardelijk. Daar moet de speler nog op reageren.

'Ajax geïnteresseerd in voormalig PSV-target uit de Russische competitie'

Ajax lijkt in de zoektocht naar een nieuwe 'nummer tien' in Rusland te zijn uitgekomen. Volgens Russische media bereiden de Amsterdammers een bod voor op Eduard Spertsyan, die onder contract staat bij FC Krasnodar. De Armeen vierde woensdag zijn 23ste verjaardag en staat bekend als een makkelijk scorende aanvallende middenvelder.