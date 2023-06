Transferupdates bij Ajax, Feyenoord & PSV, Spanje wint de Nations League | FCUpdate recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op zondag 18 juni.

Ajax betaalt miljoenenbedrag en sluit akkoord met AS Roma over Tahirovic

Ajax heeft overeenstemming bereikt met AS Roma over de transfer van Benjamin Tahirovic, zo maken beide clubs bekend. De transfer kondigde zich eerder op de zondag al aan, want vanuit Italië werd al melding gemaakt van de concrete Amsterdamse interesse. Volgens journalist Fabrizio Romano betaalt Ajax inclusief bonussen een bedrag nabij de 8,5 miljoen euro.

Ajax en Heitinga uit elkaar: contract voortijdig ontbonden

Ajax en John Heitinga zijn gezamenlijk overeengekomen de lopende arbeidsovereenkomst te ontbinden, zo meldt de club. Het contract van de trainer liep bij Ajax nog tot en met 30 juni 2025, maar eindigt nu per 1 juli 2023.

'Feyenoord heeft basisklant tijdens Nations League-finale op de radar'

Feyenoord is hard op zoek naar nieuwe vleugelaanvallers. Naast de eerder al naar buiten gekomen namen Keito Nakamura en Crysencio Summerville is ook linksbuiten Luka Ivanušec op het lijstje verschenen van de Rotterdammers. De basisklant van de Nations League-finale bij Kroatië tegen Spanje staat onder contract bij Dinamo Zagreb.



Rik Elfrink komt met update in bijzondere transferkwestie van Shurandy Sambo

Shurandy Sambo gaat voorlopig nog even geen transfer maken. De rechtsback van PSV wordt op de voet gevolgd door meerdere clubs, waaronder aartsrivaal Ajax. De transferdrukte rond Sambo wordt nu echter even geparkeerd zodat hij zich kan richten op het EK met Jong Oranje.

Spanje zet Modric opnieuw voet dwars in droom om eremetaal met Kroatië te pakken

Spanje heeft wederom na strafschoppen afgerekend met Kroatië en daarmee de Nations League gewonnen. Net als op het afgelopen EK ging het na pingels tegen Spanje mis voor de Kroaten, die zich in het verleden juist ijzersterk toonden in verlengingen en strafschoppen. Door de nederlaag in deze slijtageslag blijft legende Luka Modric nog altijd zonder eremetaal namens Kroatië. Uitgerekend Real-collega Dani Carvajal besliste het vonnis met een heerlijke Panenka.

Modric emotioneel na verloren Nations League-finale tegen Kroatië

Luka Modric verloor de WK-finale met Kroatië in 2018, ging er in EURO2020 na strafschoppen uit tegen Spanje en werd in Qatar derde. De middenvelder was na de verloren Nations League-finale dan ook zeer verdrietig. Wie de beelden ziet, voelt een beetje met de 37-jarige middenvelder mee.

Carvajal beslist finale Nations League op geweldige wijze; Van der Vaart blijkt toch geen fan

Spanje heeft zondagavond met dank aan Dani Carvajal beslag gelegd op de Nations League. De rechtsback van Real Madrid mocht in De Kuip aanleggen voor de beslissende strafschop en bleek ijzig kalm. De 31-jarige routinier verschalkte doelman Dominik Livaković van Kroatië met een heerlijke stift.