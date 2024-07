Schuld Vitesse bij Coley Parry nóg verder opgelopen: 'Wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging'

De schuld die het noodlijdende Vitesse uit heeft staan bij Coley Parry is door boetes en rentes opgelopen tot maar liefst 17 miljoen euro, zo meldt Telegraaf-verslaggever Jeroen Kapteijns. En dat terwijl de Amerikaanse zakenman, die met zijn Common Group een vergeefse poging deed de club over te nemen, 'slechts' 10,5 miljoen euro in Vitesse heeft geïnvesteerd.

Ruim een jaar lang moest Vitesse wachten op een oordeel van de onafhankelijke licentiecommissie van de KNVB, die zich boog over de vraag of Parry de aandelen van de Rus Valeriy Oyf mocht overnemen. Eerder dit jaar volgde het verlossende woord: de commissie oordeelde geen vertrouwen te hebben in de financiële situatie van de Common Group en wees de geplande overname, ook in hoger beroep, af.

Vitesse werd door de afwijzing opgezadeld met een schuld van zo'n 14,3 miljoen euro aan Parry. Inmiddels is dat bedrag 'door boetes en rente' verder opgelopen tot maar liefst 17 miljoen euro, schrijft Kapteijns op X. "Die claim van Parry roept associaties op met de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging", verwijst de verslaggever naar het Bijbelverhaal uit het Nieuwe Testament.

Parry heeft met Guus Franke, die Vitesse nu over hoopt te nemen, een akkoord bereikt over de afwikkeling van de schuld. De KNVB neemt echter ook de tijd om Franke door te lichten, een beslissing laat naar het zich laat aanzien nog maanden op zich wachten. De zakenman kan of wil niet garant staan voor het begrotingstekort van bijna zes miljoen euro dat Vitesse nog moet zien te dichten om de proflicentie alsnog veilig te stellen. Parry kan maar beter meewerken aan een oplossing, zo schrijft Kapteijns: "Als Vitesse de licentie niet terugkrijgt en daarmee op zal houden te bestaan, zal er uit de failliete boedel misschien nog anderhalf à twee miljoen euro worden gepeurd. Daarom lijkt ook voor Parry licentiebehoud cruciaal", aldus de journalist.

PSV heeft een oogje op NEC-middenvelder Dirk Proper, meldt het Eindhovens Dagblad.