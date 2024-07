Reijntjes lijkt 'allerlaatste redmiddel' Vitesse op voorhand uit te sluiten: 'Dan is het klaar'

Edwin Reijntjes, de algemeen directeur ad interim van Vitesse, sluit uit dat de club naar de burgerrechter stapt als de proflicentie ook in hoger beroep wordt ingetrokken. De club beleefde maandag een bizarre emotionele rollercoaster nadat het zo'n beetje dood en begraven leek maar vlak voor middernacht tóch de benodigde stukken kon inleveren bij de commissie van beroep van de KNVB.

De onafhankelijke licentiecommissie van de voetbalbond besloot vorige week dinsdag de proflicentie van de Arnhemmers per 9 juli a.s. in te trekken. De club was er namelijk niet in geslaagd voor de deadline een sluitende begroting voor komend seizoen in te dienen én beschikte niet over een huisbankier en een accountant. Vitesse en Reijntjes kondigden direct aan in beroep te zullen gaan, achter de schermen werkte de van oorsprong Gelderse ondernemer Guus Franke aan een reddingsplan.

Daartoe moest Franke een akkoord zien te bereiken met de grootste schuldeiser, de Amerikaan Coley Parry, die de club eerder had willen overnemen met zijn Common Group maar op een 'nee' van de licentiecommissie stuitte. Maandagmiddag kwam in eerste instantie naar buiten dat Franke zich terugtrok uit het proces omdat de onderhandelingen met Parry waren stukgelopen. Dat had vrijwel zeker de doodsteek voor Vitesse betekend, maar een uur voor het verstrijken van de deadline - om middernacht - werd duidelijk dat er tóch een akkoord lag en dat de club de benodigde documenten bij de commissie van beroep heeft aangeleverd.

Reijntjes geeft dinsdag op een persconferentie op Papendal tekst en uitleg bij de bizarre gebeurtenissen en spreekt van een 'hele, hele rare dag'. Hoewel er in de woorden van de directeur sprake was van 'grote euforie' benadrukt hij dat de club er nog altijd niet is. "Wij hebben aangeleverd wat we moeten aanleveren", wordt de bestuurder geciteerd door De Gelderlander. "Het is nu aan de beroepscommissie daarover te oordelen", vervolgt Reijntjes. Op de vraag wat Vitesse gaat doen als het beroep wordt afgewezen, volgt een duidelijk antwoord: "Als er geen licentie is, is het klaar." Daarmee lijkt Reijntjes te impliceren dat het allerlaatste redmiddel, een gang naar de burgerrechter, niet door de club zal worden ingezet als de beroepszaak verloren wordt.