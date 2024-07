Supertalent Yamal krijgt wéér persoonlijke onderscheiding na EK-zege

Het doelpunt van in de halve finale van het Europees kampioenschap tussen Spanje en Frankrijk is door de UEFA verkozen tot mooiste treffer van het toernooi. Daarmee ontvangt het zeventienjarige toptalent na Jonge Speler van het Toernooi en een plaats in het Team van het Toernooi zijn derde persoonlijke onderscheiding.

De UEFA heeft dinsdagmiddag bekendgemaakt wat volgens hun team van experts de tien mooiste doelpunten van het afgelopen EK zijn. De wonderschone treffer van Yamal tegen Frankrijk, die de bal knap vrijmaakte en deze vervolgens schitterend in de bovenhoek krulde om Spanje op gelijke hoogte te zetten, ging er uiteindelijk met de prijs vandoor.

Artikel gaat verder onder video

Ook een van de treffers van Nederland staat op het lijstje met tien mooiste doelpunten. Het afstandsschot van Xavi Simons in de halve finale tegen Engeland werd door de experts op de tiende plaats gezet. Ook de goal van Ollie Watkins waardoor Oranje in de slotfase van dat duel capituleerde, staat op de lijst.

De overige uitverkozen doelpunten staan op naam van Jude Bellingham (Engeland tegen Slowakije), Xherdan Shaqiri (Zwitserland tegen Schotland), Nicolae Stanciu (Roemenië tegen Oekraïne), Arda Güler (Turkije tegen Georgië), Mert Müldür (Turkije tegen Georgië), Fabián Ruiz (Spanje tegen Kroatië) en Mattia Zaccagni (Italië tegen Kroatië). Een compilatie van de tien treffers is terug te vinden via de site van de UEFA.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jeroen Grueter maakt pijnlijke fout als 17-jarige dochter van Spaanse koning in beeld komt

Een opmerkelijk moment als de dochter van de Spaanse koning in beeld komt tijdens de EK-finale.