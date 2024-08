'Afketsen Bijlow-transfer heeft mogelijk gevolgen voor Ajax'

Het afketsen van zijn overgang naar Southampton heeft mogelijk ook gevolgen voor Ajax. De Amsterdammers willen zich naar verluidt nog voor het sluiten van de transferwindow versterken met een nieuwe doelman en hebben onder meer op hun lijstje staan, maar de 26-jarige sluitpost van Arsenal kan zich nu ook verheugen op de belangstelling van Southampton. Hoewel Ajax een eerste voorstel van tafel geveegd zag worden door Arsenal, blijft de Nederlandse topclub geïnteresseerd.

Dat meldt Sky Sports dinsdagavond althans. Ajax-trainer Francesco Farioli heeft op dit moment drie doelmannen tot zijn beschikking. Naast Remko Pasveer, die tot verbazing van velen in de voorbereiding is gebombardeerd tot eerste doelman, kan de Italiaan ook nog een beroep doen op Diant Ramaj en Jay Gorter. Ramaj zou echter op de nominatie staan om nog vóór 2 september te vertrekken uit Amsterdam. In de zoektocht naar een mogelijke vervanger van de Duitser passeerde in een eerder stadium al de naam van Ramsdale.

Arsenal nam Ramsdale in de zomer van 2021 nog voor bijna dertig miljoen euro over van Sheffield United. Hij is op dit moment slechts reservekeeper in Noord-Londen. Ajax hoopte Arsenal onlangs al te kunnen overtuigen met een huurvoorstel, maar The Gunners legden die aanbieding naast zich neer. Arsenal zet in op een verkoop van Ramsdale, maar Ajax zal eerst zelf spelers van de hand moeten doen alvorens het in de eigen selectie kan investeren. De Amsterdammers werden vervolgens ook in verband gebracht met Andries Noppert (sc Heerenveen) en Alban Lafont (FC Nantes), maar ook zij arriveerden tot op heden niet in de hoofdstad.

Volgens Sky Sports staat Ramsdale dus nog altijd in de belangstelling van Ajax, maar de club heeft er nu wel een geduchte concurrent bij. Southampton stond op het punt Bijlow aan te trekken, maar bij de medische keuring bleek dat de Engelsen een ‘andere visie’ hebben dan Feyenoord over de behandelwijze van een oude blessure. Bijlow heeft zodoende een streep gezet door een overgang naar Southampton, dat moet doorschakelen en nu overweegt Ramsdale een voorstel te doen.

BREAKING: Ajax remain interested in Arsenal's Aaron Ramsdale, as Southampton consider another offer following the breakdown of Justin Bijlow's move from Feyenoord 🚨 pic.twitter.com/1nJYGCnqwe — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 27, 2024

