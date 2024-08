FC Groningen hoopt miskoop die met veel bombarie kwam snel uit te zwaaien

FC Groningen gaat er vanuit dat het op korte termijn afscheid neemt van Kevin van Veen. Volgens Voetbal International hebben beide partijen de intentie ‘om voor het einde van de transferwindow uit elkaar te gaan’.

FC Groningen kwam vorig seizoen uit in de Keuken Kampioen Divisie en wilde snel terugkeren naar de Eredivisie, iets wat de club ook gelukt is. Om dit kracht bij te zetten versterkten de Groningers zich met Kevin van Veen. De club trok flink de portemonnee voor de spits, die in Schotland furore maakte door veertig treffers te maken in 83 wedstrijden voor Motherwell. In de zomer van 2023 presenteerde de spits zich bovendien met veel bombarie bij FC Groningen. Hij sprak dat hij ‘wel even’ dertig doelpunten zou komen maken in Nederland. Dit werden er uiteindelijk vijf.

Van Veen verloor bij FC Groningen al snel zijn basisplaats en werd het afgelopen halfjaar verhuurd aan het Schotse Kilmarnock. Ook dit werd geen succes voor de inmiddels 33-jarige spits. Hij kwam slechts tot 218 minuten in dertien wedstrijden, waardoor hij afgelopen zomer weer terugkeerde bij FC Groningen. Hij maakt geen onderdeel uit van de eerste selectie en houdt zijn conditie op peil bij de beloften.

Art Langeler, manager voetbal & opleiding bij FC Groningen, geeft in gesprek met VI aan dat er ‘van alles speelt’ rondom Van Veen. “We zullen zien hoe zich dat gaat ontwikkelen. Wij denken in ieder geval niet dat Kevin hier na 1 september nog is en dat denkt Kevin zelf ook niet. Nu is het spel gaande van waar gaat hij naartoe en wat zijn de voorwaarden.”

Langeler benadrukt dat de club goed contact heeft met Van Veen. Bovendien hoopt hij een club te vinden die het contract van de spits, dat nog twee jaar doorloopt, wil afkopen. “Dat is wel de insteek. Maar als de druk hoger wordt, wordt alles vloeibaarder”, doelt Langeler op een mogelijk transfervrij vertrek. Van Veen drukt met zijn hoge salaris flink op de spelersbegroting van FC Groningen.

