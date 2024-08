‘Feyenoord kan overbodige middenvelder slijten in de Eredivisie’

Fortuna Sittard hoopt zich in het slot van de transferwindow te kunnen versterken met . De Limburgse club heeft zich volgens Voetbal International en 1908.nl gemeld bij Feyenoord om de Argentijnse middenvelder in te lijven.

Bullaude, die nog een contract heeft tot medio 2027 in Rotterdam, zit bij Feyenoord op een dood spoor. De Rotterdammers willen de 23-jarige Argentijn dolgraag verkopen, maar Fortuna Sittard kan geen afkoopsommen betalen. De Limburgers hopen dan ook dat ze Bullaude op huurbasis kunnen overnemen van Feyenoord.

Fortuna ziet de komst van een aanvallende middenvelder als een prioriteit. In Sittard kan Bullaude de concurrentie aangaan met Alessio da Cruz, die momenteel geblesseerd is, en Alen Halilovic. Danny Buijs stelt laatstgenoemde voornamelijk op als buitenspeler en bovendien staat de Kroaat open voor een transfer.

Momenteel zit Fortuna nog in de wachtkamer voor Bullaude, maar de Limburgers hebben hoop dat Feyenoord later deze week bereid is om mee te werken aan een huurtransfer van de Argentijn. Daarnaast zal de club ook nog een akkoord moeten bereiken met de speler zelf.

Bullaude werd twee jaar geleden met de nodige verwachtingen binnengehaald door Feyenoord. De Argentijn kon deze echter nooit waarmaken. In zijn eerste seizoen voor de Rotterdammers speelde hij vijftien wedstrijden als invaller. Daarin was hij goed voor één doelpunt en twee assists. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Boca Juniors, maar ook daar kan de middenvelder geen potten breken.

