Feyenoord-watcher is opvallend lovend over Ajax: 'Of ben ik dan te positief?'

Feyenoord-watcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad is opvallend positief gestemd over het huidige Ajax. De formatie van coach Francesco Farioli wordt onder de ‘kenners’ niet gezien als titelkandidaat in de Eredivisie, maar Gouka vraagt zich af waarom de Amsterdammers niet zouden kunnen meedraaien in de nationale top.

Farioli baarde tijdens de eerste twee competitieduels opzien door flink wat wijzigingen door te voeren in zijn opstelling, maar in de heenwedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok koos hij ‘gewoon’ voor in zijn ogen de sterkste elf. Naast kersverse aanwinst Daniele Rugani moesten ook Bertrand Traoré, Brian Brobbey en Steven Bergwijn genoegen nemen met een reserverol. Gouka is van mening dat het huidige Ajax, zeker voor de Eredivisie, wel degelijk kwaliteit heeft. “Ik zat naar die wedstrijd te kijken en ook naar die bank. En toen dacht ik wel: mensen die nu nog steeds zeggen dat daar een bagger elftal op het veld staat waar Ajax maar mee moet dealen…”, zo klinkt het in de AD Voetbalpodcast.

“Als je gewoon van speler naar speler kijkt. Dan denk je, sowieso voor de Eredivisie… Ja, de Champions League gaan ze niet winnen, Nederlandse clubs sowieso niet. Als je het langs de lat legt van 2019, toen ze de halve finale haalden en bijna de finale, dan is het niks”, vervolgt Gouka. Maar voor de Eredivisie en ook de Europa League heeft Farioli naar Gouka zijn mening een prima selectie tot zijn beschikking. “Je ziet hoe makkelijk ze die voorrondes doorkomen. Deze wedstrijd dan, Panathinaikos-uit was ook makkelijk. Thuis waren ze wat minder. Maar als je een aantal spelers gewoon langsgaat. Rensch is voor de Eredivisie natuurlijk een uitstekende speler.”

Zelfs Josip Sutalo laat sinds de aanstelling van Farioli zien wel degelijk een aanwinst te (kunnen) zijn voor Ajax. De Kroaat kwam vorig jaar voor een bedrag van minstens 20,5 miljoen euro en hoge verwachtingen over van Dinamo Zagreb, maar beleefde een verschrikkelijk eerste jaar in Amsterdam. “Sutalo laat nu zien dat hij ook niet zo slecht is als iedereen dacht, als er maar een beetje structuur in het elftal zit. Baas had ik een beetje mijn twijfels over, want bij NEC speelde hij niet alles. Maar goed, Hato is een groot talent. Henderson verdient vijf miljoen euro per jaar en is, of was Engels International. Berghuis is natuurlijk een goede speler, Taylor zit weer bij het Nederlands elftal.”

En ook voorin heeft Farioli aardig wat te kiezen. “Godts is echt wel een groot talent. Akpom heeft iedereen om gelachen in Nederland, maar nu is de vraag of hij wel echt zoveel minder is dan Brobbey”, zo zegt Gouka. “Van Brobbey wordt gezegd dat hij nog veel en veel beter kan, maar hij laat het te weinig zien. Bij Akpom denk je altijd: dit kan niet veel beter, maar hij laat het wel zien. Forbs vind ik dan wel een vrij matige speler, maar voor de Eredivisie kan het wel. En dan hebben ze nog wat mensen achter de hand”, doelt de Feyenoord-watcher op onder meer Rugani en Bergwijn, waarbij het nog wel de vraag is of Farioli Bergwijn nog lang tot zijn beschikking heeft. De Oranje-international is grootverdiener in Amsterdam en vertegenwoordigt een hoge marktwaarde, wat maakt dat Ajax hem het liefst zou willen verkopen.

Maar ook zonder Bergwijn zou Ajax zich in de vaderlandse top kunnen mengen, denkt Gouka. “Ajax heeft dus zeker voor de Eredivisie echt wel een team waarvan je denkt: waarom zou het niet in de top mee kunnen draaien? Als Feyenoord ietsjes minder is dan vorig seizoen en als PSV, waar je een klein beetje de contouren van ziet, de dingetjes moet oplossen die ze vorig seizoen niet moesten oplossen. Of ben ik dan te positief? Want we zitten een paar dagen na NAC-uit en toen riep iedereen dat ze er niks meer van kunnen”, plaatst de verslaggever wel een kanttekening bij zijn eigen verhaal. Ajax verloor afgelopen zondag met 2-1 in Breda.

Kan Ajax het PSV en Feyenoord dit seizoen moeilijk maken? Laden... 58.9% Ja, dat verwacht ik wel. Ajax heeft genoeg kwaliteit 41.1% Nee, zeker niet. PSV en Feyenoord zijn veel sterker 358 stemmen

