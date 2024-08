Vermoedelijke opstelling Ajax: voert Farioli weer veel wijzigingen door?

Ajax gaat zondagmiddag op bezoek bij het gepromoveerde NAC Breda. Francesco Farioli voerde de afgelopen wedstrijden telkens een hoop wijzigingen door in zijn basiself, maar zal zondag met dezelfde namen beginnen als afgelopen donderdag tegen Panathinaikos. Althans, dat is de verwachting van het Algemeen Dagblad.

Farioli baarde vorige week opzien bij Ajax door liefst zes andere spelers het veld in te sturen ten opzichte van het heenduel in de derde voorronde van de Europa League op bezoek bij Panathinaikos. De Amsterdammers wisten met 1-0 te winnen van sc Heerenveen, maar afgelopen donderdag draaide de Italiaanse oefenmeester al zijn wijzigingen weer terug.

Hoewel Ajax in eigen huis met 0-1 onderuitging tegen Panathinaikos, werd na een ellenlange penaltyreeks met 34 strafschoppen de volgende ronde gehaald. De verwachting van het AD is dat Farioli dezelfde elf namen aan de aftrap laat verschijnen als in het duel met de Grieken.

Dat zou betekenen dat er voorin nog altijd geen plek is voor EK-gangers Steven Bergwijn, die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een transfer, en Brian Brobbey, die donderdag liefst twee penalty’s miste in de serie. Ook betekent dat waarschijnlijk nog altijd geen basisplaats voor aanwinst Bertrand Traoré.

Vermoedelijke opstelling Ajax

Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Henderson, Fitz-Jim, Taylor; Berhuis, Akpom, Forbs.

Vermoedelijke opstelling NAC Breda

Bielica; Koscelnik, Greiml, Van den Bergh, Kemper; Royo, Balard, Oldrup Jensen; Janosek, Ómarsson, Kostorz.

