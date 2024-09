Barkas wijst naar ploeggenoot na waarschuwing: ‘Vraag het aan hem, het is niet mijn fout’

heeft na afloop van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Willem II (3-2) gereageerd op de ophef die rondom hem is ontstaan. De Griekse doelman van de Utrechters hangt een schorsing boven het hoofd vanwege zijn vele getreuzel. Barkas is zich van geen kwaad bewust, maar geeft aan dat hij wel voornemens is om te veranderen.

“Ik wil mijn excuses aanbieden aan de scheidsrechters”, steekt Barkas van wal voor de camera van ESPN. “Ik ben er aan gewend om als laatste te komen. Het is mijn ritueel om als laatste het veld op te komen. Maar ze hebben het nu tegen mij gezegd. Ik heb ingestemd en gezegd dat het geen groot probleem is. Dus vandaag kwam ik een stuk eerder. Maar je ziet wat er gebeurde, we kregen meteen twee doelpunten tegen uit het niets. Dus ik weet niet of dat weer ga doen.”

“Je weet hoe het gaat als keeper”, vervolgt Barkas. “Je denkt alleen maar aan het feit: ik moet als laatste gaan en mijn ritueel doen voor de wedstrijd. Vandaag was ik eerder en krijgen we twee van zulke doelpunten tegen. Dus ik moet er nog wel even over nadenken.”

Barkas wordt gevraagd wat hij dan moet doen, waardoor hij steeds als laatste is. Hierbij wijst hij naar zijn aanvoerder. “Ik wacht op Nick (Viergever, red.) om na hem naar buiten te gaan”, aldus Barkas, die niets iets speciaal hoeft te doen. “Alleen uitrusten.” Waarom het dan zolang moet duren? “Vraag het aan Nick. Het is niet mijn fout, het is Nick zijn fout. Zoals je zag bij de rust: ik was als eerste en we moesten wachten op Nick.”

Barkas probeert het te voorkomen

Verslaggever Sjors Blaauw vraagt of zich er oncomfortabel bij voelde om als eerste te verschijnen. “Niet echt. Ik denk er niet echt aan. Ik probeer het in de toekomst te voorkomen om te laat te komen”, stelt Barkas. Vervolgens haalt Blaauw een interview aan van trainer Ron Jans, die zei dat de keeper ook altijd als laatste is bij de training en het ontbijt. Barkas heeft daar een bijzondere reden voor. “Ik heb twee kinderen, dus ik moet daar voor zorgen. Ik moet ze naar school brengen.”

Eerste waarschuwing voor Barkas

Barkas schakelt vervolgens weer serieus door naar het onderwerp en geeft aan dat hij dit al tien jaar doet. “Dus het is lastig om te veranderen. Dit was de eerste keer dat iemand tegen mij zei dat ik te laat ben. Dus het is oké. Ik zal het waarschijnlijk niet weer doen", besluit Barkas met een grote lach.

