Farioli: 'Op zijn leeftijd is hij een van de besten ter wereld, dat wist ik al voordat ik naar Ajax kwam'

Francesco Farioli betreurt de afwezigheid van in de wedstrijd tussen Ajax en Fortuna Sittard. Kort voor de aftrap werd duidelijk dat de spits is afgehaakt, ondanks dat Farioli op de persconferentie van dinsdag nog aankondigde dat hij zou spelen. “Ik denk dat ik volgende keer mijn mond moet houden”, grapt de trainer in gesprek met ESPN.

Farioli legt uit waarom Brobbey niet kan meedoen. “Aan het einde van de training ging hij een duel aan en het contact kwam hard aan. Vanochtend hebben we een check gedaan maar hij was nog steeds stijfjes. Daarom hebben we besloten om hem vandaag aan de kant te houden. We zullen morgen nagaan of hij erbij kan zijn in de volgende wedstrijd”, doelt de Italiaan op de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles op zaterdag. “We hopen dat het maar drie of vier dagen duurt.”

Vorige week dinsdag speelde Brobbey nog een ijzersterke wedstrijd met het Nederlands elftal tegen Duitsland. Farioli was niet verrast door het niveau dat zijn pupil haalde. “Voordat ik naar Ajax kwam, was ik al op de hoogte van zijn kwaliteiten. Hij is duidelijk een van de beste jonge spitsen in Europa. We kennen zijn potentie”, geeft hij aan. “Hij heeft een fantastische toekomst voor zich. We zijn blij dat we over hem kunnen beschikken en we hopen al zijn kwaliteiten te kunnen gaan benutten.”

Akpom krijgt voorkeur boven Weghorst

Farioli heeft Chuba Akpom aangewezen als vervanger van Brobbey. De Engelsman krijgt dus de voorkeur boven zomeraanwinst Wout Weghorst. Waarom? "Op de persconferentie heb ik ook al antwoord hierop gegeven. Ik ben blij dat ik drie goede spitsen heb. Wout is een fantastische speler en hij zal ongetwijfeld zijn bijdrage gaan hebben. Akpom is hier sinds ik hier ben en hij heeft het fantastisch gedaan. Ik ben dankbaar voor zijn hulp. Hij krijgt de kans vanavond."

