Hugo Borst begrijpt er helemaal niets van en komt met harde kritiek op Ajax

Hugo Borst begrijpt helemaal niets van de uitspraken van Hesterine de Reus, hoofdtrainer van de Ajax Vrouwen, zondagmorgen voorafgaand aan het eerste competitieduel met PEC Zwolle. De Amsterdammers beleefden vorig seizoen onder leiding van Suzanne Bakker een geweldige campagne in de UEFA Women’s Champions League, maar slaagden er met opvolger De Reus aan het roer niet in zich opnieuw te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Wie had gedacht dat De Reus daarvan zou balen, kwam bedrogen uit.

Ajax greep in het afgelopen seizoen weliswaar naast de het kampioenschap in de Eredivisie Vrouwen, maar ging er wel met de eindzege van de KNVB Beker vandoor én maakte veel indruk in de UEFA Women’s Champions League. Het verzekerde zich in een groep met AS Roma, Bayern München en Paris Saint-Germain knap van een ticket voor de kwartfinales, waarin Chelsea een paar maatjes te groot bleek. In Amsterdam droomde men ongetwijfeld van opnieuw een mooi Europees avontuur, maar het ging in de voorrondes al mis tegen Fiorentina. Van teleurstelling is bij hoofdtrainer De Reus echter helemaal geen sprake.

De Reus zorgt voor grote verbazing

Borst begrijpt helemaal niets van de uitspraken die De Reus zondag deed voor de camera van ESPN. Ze liet blijken het eigenlijk helemaal niet zo erg te vinden dat haar ploeg dit seizoen niet op het hoogste niveau uitkomt. “Doe je je best om het vrouwenvoetbal op te stuwen - tot dezelfde hoogte als mannenvoetbal - zegt de trainer van Ajax het stiekem wel fijn te vinden dat haar meiden er niet in zijn geslaagd zich te kwalificeren voor het hoofdtoernooi van de Champions League”, zo schrijft Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Ze heet Hesterine de Reus en komt er tot op heden mee weg. Tot gisteravond (zondag, red.) was ze nog trainer van topclub Ajax. Ze vinden het in Amsterdam kennelijk goed als een trainer zegt dat een dubbelprogramma, midweekse internationale wedstrijden dus, loodzwaar is en dat je deelname aan een internationale competitie beter aan je voorbij kan laten gaan.”

Borst is daarmee ook kritisch op Ajax, dat er eerder dit kalenderjaar ondanks het bereiken van de kwartfinales van de Champions League en het winnen van de KNVB Beker voor koos om de samenwerking met Suzanne Bakker niet voort te zetten. Dat besluit werd er al niet door iedereen begrepen en na de uitspraken van De Reus zullen er alleen maar meer vraagtekens zijn gekomen. Ook bij Borst. “Vorig jaar liep de ArenA drie keer heerlijk vol voor de Ajax Vrouwen. Het waren goede, spannende wedstrijden, live op de NPO. Amsterdam houdt van Champions League-voetbal. De Ajax Vrouwen overstegen de prutsende Ajax-mannen. Je zou zeggen: daar maken we een gewoonte van, Champions League spelen. Helaas, het lukte de Ajax-vrouwen een paar weken geleden niet.”

Eredivisie Vrouwen een ‘gedrocht’

En daar is De Reus dus niet rouwig om, zo hoorde Borst. De Reus vertelde dat het feit dat er dit seizoen geen midweeks Europees programma is de ‘weekbelasting’ van haar spelers ten goede komt. Borst begrijpt er niets van, niet in de laatste plaats omdat het niveau van de Eredivisie Vrouwen niet bijster hoog is. “De Eredivisie Vrouwen is een gedrocht. Gistermiddag, Fortuna Sittard - FC Twente. Ik keek ernaar. Een wedstrijd in een spookstadion. Alsof er weer COVID heerste”, zo leest het. FC Twente plaatste zich wél voor de Champions League. Borst begrijpt sowieso niets van het beleid in Amsterdam. “Ze wilden in Amsterdam ook al geen spelers leveren voor het recent gespeelde WK onder 20 jaar. Weet u waarom? Om de ploeg bij elkaar te houden voor de kwalificatie voor de Champions League. Snapt u het nog?”

