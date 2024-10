Hugo Borst raakt gevoelige snaar bij Suse van Kleef: ‘On-ge-loof-lijk, waar gaat dit over?’

Suse van Kleef heeft geen goed woord over voor de uitspraken van Hesterine de Reus, trainer van de Ajax Vrouwen, over het mislopen van Champions League-voetbal met haar ploeg. De Amsterdammers beleefden in het afgelopen seizoen nog een geweldige campagne in de UEFA Women’s Champions League, maar slaagden er onlangs niet in zich opnieuw te plaatsen voor het hoofdtoernooi. De Reus baalt er allerminst van, maar haar uitspraken hebben ook bij Van Kleef voor veel verbazing gezorgd.

De Reus baarde zondagmorgen voorafgaand aan het competitieduel tussen Ajax en PEC Zwolle in de Eredivisie Vrouwen nogal wat opzien door te zeggen dat ze het ‘stiekem’ niet zo heel erg vindt dat haar ploeg zich niet heeft weten te kwalificeren voor de Champions League. Volgens De Reus komt het de fitheid van haar spelers alleen maar ten goede dat ze dit seizoen niet te maken zullen hebben met een midweeks Europees programma. Hugo Borst uitte al zijn verbazing in zijn column in het Algemeen Dagblad en ook Van Kleef wist niet wat ze hoorde. Borst brengt het interview van De Reus voor de camera van ESPN ook in in de Hard Gras Podcast ter sprake.

Van Kleef begint over een ander interview van De Reus, waarin ze juist deed overkomen alsof ze heel veel waarde hecht aan ‘topsportmentaliteit’. “Het verhaal ging dat ze vroeger best streng was voor haar spelers. Daar werd ze twee weken geleden naar gevraagd en daarop antwoordde ze dat dat ‘zou kunnen’, maar dat was omdat de spelers uit het amateurvoetbal kwamen en ze hen de ‘topsportmentaliteit’ moest bijbrengen. In dat licht vind ik deze uitspraken on-ge-loof-lijk. Dit is toch geen topsportmentaliteit?”, zo spreekt Van Kleef haar ongeloof en verbazing uit.

Borst vindt het onbegrijpelijk dat De Reus deze uitspraken doet, zeker met de ervaring van vorig seizoen nog in vers in het geheugen. Ajax plaatste zich toen in een groep met grootmachten AS Roma, Bayern München en Paris Saint-Germain voor de kwartfinales van de UEFA Women’s Champions League. De ploeg van toenmalig trainer Suzanne Bakker wist zich in de thuiswedstrijden in de Johan Cruijff ArenA gesteund door duizenden tot tienduizenden supporters. “Dat je niet in de Champions League zou willen spelen… Dit gaat over inderdaad het vullen van de ArenA, een ervaring voor de speelsters die ze écht verder brengt en het gaat ook over eindelijk een keer tegenstand en op topniveau voetballen. Want de Eredivisie…”, waarmee Van Kleef wil aangeven dat het niveau in de nationale competitie niet echt overhoudt. “Dus waar gaat dit over?”, zo kan de journaliste het duidelijk niet bevatten.

Geen betere trainer dan haar voorganger

De Reus werd door Ajax aangesteld als vervanger van Suzanne Bakker. Laatstgenoemde loodste Ajax vorig seizoen weliswaar niet naar het kampioenschap, maar wel naar de eindzege van de KNVB Beker én de kwartfinales van de Champions League. Dat succes bleek niet voldoende voor Ajax om de samenwerking voort te zetten. “Out of the blue werd besloten dat haar contract niet verlengd zou worden, want ‘we hebben iemand beter’, zo denk ik dan”, zo zegt Edwin Winkels. Maar Van Kleef spreekt Winkels meteen tegen. “Nee! Dat is juist het opmerkelijke. Haar CV is helemaal niet goed genoeg om als Ajax te zeggen dat ze een ‘stapje omhoog willen’. Het is niet iemand met een shinend trainers CV”, aldus De Reus.

