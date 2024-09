NAC kan gepeperde rekening verwachten na ongeregeldheden van supporters in De Kuip

NAC Breda kan een gepeperde rekening tegemoet zien nadat enkele supporters zich na afloop van de wedstrijd tegen Feyenoord in De Kuip (2-0) flink hebben misdragen. RTV Rijnmond weet te melden dat Stadion Feijenoord alle schade, dat naar verluidt richting de 30.000 euro gaat, zal verhalen bij de club uit Breda.

Het Rotterdamse medium schrijft dat het schaderapport nog moet worden opgesteld, maar dat NAC rekening moet houden met een forse schadepost. “De grootste kostenpost is schade aan hekwerken, de horecastand en de bekabeling”, aldus RTV Rijnmond.

NAC zelf heeft al laten weten zich in te gaan zetten om de misdragende supporters ‘maximaal te straffen’. Daarnaast is de Brabantse club voornemens om alle schade te verhalen op dat groepje fans. “Wij zetten hier als club een streep. De club wordt op deze wijze kapotgemaakt. Wij tolereren dit gedrag niet en eisen de hoogst mogelijke straffen.”

Na afloop van de 2-0 nederlaag van NAC ging het helemaal mis in De Kuip. Boze supporters belaagden enkele horecamedewerkers van Feyenoord. Ook een horecaverkooppunt moest het ongelden, deze werd omgegooid. De vijf doodsbange medewerkers probeerden vervolgens te vluchten. Eén van hen raakte hierbij gewond aan de hand en moest gehecht worden.

Duel had zonder NAC-supporters gespeeld moeten worden

De wedstrijd tegen Feyenoord had eigenlijk zonder NAC-supporters gepeeld moeten worden. Dankzij ‘persoonlijke contacten’ met de KNVB is dat omgedraaid met het uitduel met sc Heerenveen. Door die omzetting was het duel in De Kuip wel te bezoeken voor de supporters van de Bredanaars. Overigens waren er bij de wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion wel een aantal NAC-supporters aanwezig. Dit groepje met fans uit Breda in het geel nam plaats in het vak naast het uitvak.

Uitsupportersdiscussie laait op

Niet alleen bij Feyenoord – NAC ging het afgelopen weekend mis, ook bij sc Heerenveen – FC Groningen misdroegen enkele supporters van de bezoekers zich. Door deze ongeregeldheden zwengelde de discussie over een verbod op uitsupporters weer aan. Een Feyenoord-woordvoerder laat echter weten daar geen voorstander van te zijn. “We zijn voor een dadergerichte aanpak. Als het op een normale manier gaat, dan is het spelen met uitpubliek juist sfeerverhogend. De goeden moeten niet onder de kwaden lijden."

