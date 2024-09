Valentijn Driessen is 'verschrikking' helemaal zat en maakt gehakt van commentator

Valentijn Driessen heeft zich opnieuw kritisch uitgelaten over voetbalcommentator Guy Habets. De commentator van Viaplay kon eerder dit jaar al op forse kritiek van de journalist van De Telegraaf rekenen en dat is nu opnieuw het geval. Driessen vindt Habets 'een verschrikking' om naar te luisteren.

In maart 2024 richtte Driessen zijn pijlen voor het eerst op Habets, die sinds 2022 voetbalcommentator is voor streamingsdienst Viaplay en ook verslag doet van darts: “Ik weet niet wie die verslaggever was bij Liverpool - Manchester City, maar daar stoorde ik me verschrikkelijk aan", zei de flamboyante journalist destijds in de podcat Kick Off van De Telegraaf. Inmiddels kent Driessen de naam van Habets wél en geeft hij de commentator in diezelfde podcast opnieuw een veeg uit de pan.

"Die Habets, waar ik nog nooit van had gehoord, dat is echt een verschrikking", stelt Driessen vrijdag in de podcast Kick Off van de ochtendkrant: "Een werkelijke verschrikking. Die gozer die lult... Allemaal onzin op een rij. Geef gewoon commentaar van die wedstrijd", adviseert Driessen de commentator: "En ook al die statistieken tegenwoordig waar je als kijker mee om de oren wordt geslagen, waar je helemaal niets aan hebt", verzucht de journalist.

Presentator Pim Sedee voelt zich tijdens het betoog van Driessen wel genoodzaakt om aan te geven dat hij niet wil dat collega's volledig afgebrand worden: "We moeten niet altijd die collega's afbranden, hoor! Die doen ook maar hun werk", vindt Sedee.

