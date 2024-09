Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Priske laat aanwinst debuteren in Groningen

Feyenoord gaat zaterdagavond op bezoek bij FC Groningen. Door de blessure van Calvin Stengs, de schorsing van Ramiz Zerrouki en de transfer van Lutsharel Geertruida moet Brian Priske zijn elftal op drie plekken wijzigen ten opzichte van de wedstrijd tegen Sparta. De verwachting van het Algemeen Dagblad is dat hierdoor kan debuteren.

Achterin is er nog weinig keuze voor Priske. Quilindschy Hartman en Hugo Bueno kampen allebei nog met blessures, waardoor Gijs Smal vermoedelijk kan rekenen op een basisplaats. In het centrum gelden Dávid Hancko en Thomas Beelen in principe als vaste namen. Aan de rechterkant van de defensie is Geertruida in de laatste dagen van de transferperiode vertrokken naar RB Leipzig. Daardoor moet Priske kiezen tussen Bart Nieuwkoop en aanwinst Lotomba. De verwachting is dat de Deense oefenmeester laatstgenoemde zijn debuut gaat geven in Groningen.

De andere aanwinst van Deadline Day, In-beom Hwang, gaat in ieder geval niet zijn debuut maken. De Zuid-Koreaan is nog niet speelgerechtigd, waardoor hij voor Priske geen optie is. Ook Zerrouki moet de wedstrijd in de Euroborg laten schieten. De Algerijn pakte tegen Sparta twee gele kaarten en is zodoende geschorst. De verwachting is dat Priske naast kersverse aanvoerder Quinten Timber gaat kiezen voor het jonge duo Antoni Milambo en Gjivai Zechiël.

Voorin moet Feyenoord het stellen zonder de geblesseerde Stengs. De gehuurde Ibrahim Osman heeft zijn werkvergunning inmiddels binnen, maar de verwachting is toch dat de Deense oefenmeester niet met de jongeling zal beginnen. In plaats daarvan kan Anis Hadj-Moussa op een basisplaats rekenen, zo denkt de krant.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Lotomba, Beelen, Hancko, Smal; Milambo, Zechiël, Timber; Hadj-Moussa, Giménez, Paixão.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen

Vaessen; Bacuna, Blokzijl, Peersman, Stam; Schreuders, De Jonge, Hove, Valente; Van Bergen, Postema.

