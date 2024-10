Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli maakt een keuze tussen Brobbey en Weghorst

Ajax-trainer Francesco Farioli geeft zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo opnieuw het vertrouwen. Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. Brobbey worstelt inmiddels al een paar weken met zijn vorm, maar lijkt desondanks te voorkeur te krijgen boven en .

Brobbey was in het afgelopen seizoen een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax. Zijn goede prestaties in Amsterdam bleven niet onopgemerkt. Ronald Koeman selecteerde de beresterke spits voor het Europees Kampioenschap in Duitsland. Daar kwam Brobbey echter enkel in de laatste minuten van de halve finale tegen Engeland in actie. De Amsterdammer meldde zich vanwege zijn deelname aan het EK later bij zijn club. Farioli is sindsdien erg voorzichtig met zijn spits.

Brobbey verscheen in de laatste wedstrijden weliswaar aan de aftrap, maar werd ook telkens vroegtijdig naar de kant gehaald. Daar baalde hij vooral in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk opzichtig van. Brobbey werd in die wedstrijd niet tot nauwelijks gevonden door zijn medespelers en slaagde er daardoor niet in zijn stempel te drukken. In de daaropvolgende wedstrijden tegen Slavia Praag en FC Groningen kreeg hij meerdere goede mogelijkheden om te scoren, maar hij faalde keer op keer. Daardoor staat de teller dit seizoen nog altijd pas op één doelpunt, gemaakt op 29 augustus in de thuiswedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok.

Brobbey ziet Weghorst en Akpom schitteren

De Oranje-international moest twee weken geleden in het thuisduel met FC Groningen vanaf de bank toezien hoe zijn concurrenten Weghorst en Akpom Ajax alsnog de drie punten bezorgden. Farioli houdt op bezoek bij Heracles desondanks vast aan Brobbey als eerste spits. De Italiaan begint, naar verwachting, sowieso met zijn ‘sterkste’ elf. De Amsterdammers spelen donderdag op bezoek bij Qarabag hun derde Europa League-wedstrijd, maar kunnen zich met het zware programma in de Eredivisie op komst geen puntenverlies veroorloven in Almelo.

Remko Pasveer verdedigt het doel en de defensie wordt gevormd door Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato. Op het middenveld keren Jordan Henderson en Kian Fitz-Jim terug in de basis. Laatstgenoemde moest de laatste twee wedstrijden aan zich voorbij laten gaan wegens een spierblessure. Kenneth Taylor completeert het middenveld. Voorin staat Brobbey dus in de punt, hij krijgt assistentie van Bertrand Traoré en Mika Godts. Weghorst lijkt zich dus opnieuw te moeten neerleggen bij een reserverol, ondanks het feit dat Ajax-watcher Johan Inan hem op dit moment de beste kansen toedicht om in Almelo aan de aftrap te verschijnen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Henderson, Fitz-Jim, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.

