Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Brian Priske maakt woorden waar tegen Go Ahead Eagles

Feyenoord-trainer Brian Priske houdt in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles vast aan de elf spelers die er twee weken geleden in slaagden om FC Twente de tweede nederlaag van het seizoen te bezorgen. Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. Dit betekent tevens dat Priske níét van plan is om spelers te sparen voor het komende duel met Benfica in de Champions League. Daarmee zet de Deense trainer zijn woorden op de persconferentie van vrijdag kracht bij.

Feyenoord bevindt zich door de teleurstellend verlopen competitiestart weliswaar niet in de positie om een wedstrijd in de Eredivisie licht op te vatten, maar met de uitwedstrijd tegen Benfica over een paar dagen op het programma was een wijziging hier en daar misschien niet zo heel gek geweest. De Rotterdammers kunnen dankzij de 2-3 zege bij Girona weliswaar weer een beetje ademhalen in de Champions League, maar een overwinning in Lissabon zou zeker een stunt zijn. De Portugezen bliezen onlangs nog Atlético Madrid omver en waren in de voorbereiding al een paar maatjes te groot voor Feyenoord.

Priske liet vrijdagmiddag op zijn persconferentie echter al weten dat hij de Eredivisie ‘belangrijker’ vindt dan de Champions League. En dat bewijst hij, naar verwachting, ook met zijn opstelling voor de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Daarin houdt de Deen vast aan dezelfde elf als in de thuiswedstrijd tegen FC Twente van twee weken geleden. Dit betekent dat Timon Wellenreuther onder de lat staat en de defensie wordt gevormd door Jordan Lotomba, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Hugo Bueno. Het middenveld lijkt met Antoni Milambo, In-beom Hwang en Quinten Timber nu écht vorm te krijgen.

Voorin krijgt Ayase Ueda opnieuw het vertrouwen van Priske. De Japanner kwam vorig jaar voor veel geld over van Cercle Brugge, maar na een moeizaam eerste seizoen slaagde hij er ook in de voorbije weken niet in te imponeren. Zo miste hij op bezoek bij Girona nog een strafschop. Ueda zette die misser recht met een doelpunt tegen FC Twente. De spits krijgt in Deventer assistentie van Ibrahim Osman en Igor Paixão.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Beelen, Hancko, Bueno; Milambo, Hwang, Timber; Osman, Ueda, Paixão.

De ontmoeting tussen Go Ahead Eagles en Feyenoord begint zaterdagavond om 21.00 uur. Feyenoord veroverde dertien punten in de eerste acht wedstrijden. Go Ahead Eagles heeft er na acht duels evenveel verzameld.

