Ten Hag komt met keiharde uithaal naar Engelse media

Erik ten Hag heeft vrijdag op de persconferentie hard uitgehaald naar de Engelse media. Volgens de trainer van Manchester United worden er allemaal ‘leugens en sprookjes’ over een eventueel ontslag bij de Engelse topclub geschreven. Daar is de oefenmeester absoluut niet over te spreken.

Manchester United is dramatisch begonnen aan het seizoen. Na zeven duels staat de ploeg van Ten Hag met slechts acht punten op een schamele veertiende plaats. Na afloop van de pijnlijke nederlaag in eigen huis tegen Tottenham Hotspur (0-3), zou de daaropvolgende week cruciaal worden. Manchester United speelde in de Europa League vervolgens gelijk op bezoek bij FC Porto (3-3) om drie dagen later in de Premier League ook niet te winnen bij Aston Villa (0-0). Wat volgde was een crisisberaad dat naar verluidt liefst zes uur duurde, maar Ten Hag werd niet op straat gezet door the Red Devils.

Eerder deze week onthulde Fabrizio Romano dat een ontslag voor de Nederlander nooit echt dichtbij is geweest. Tijdens het zes uur durende overleg is de positie van Ten Hag wel besproken, maar een ontslag zou op geen moment aan de orde zijn geweest. De geplaagde oefenmeester kon zich zodoende met een gerust hart richten op de thuiswedstrijd tegen Brentford.

Ten Hag haalt uit naar Engelse pers

Op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd van dit weekend heeft Ten Hag ook nogmaals gereageerd op de speculatie rondom zijn toekomst. “De geluiden komen enkel uit de media”, laat de trainer zich optekenen. “Sommigen van jullie, niet allemaal, verzinnen verhalen en sprookjes. Jullie brengen leugens. Ik weet namelijk dat ik op een lijn zit met de club. Ik heb het voor de interlandbreak gezegd, maar sommige journalisten geloofden mij waarschijnlijk niet. Het is rustig binnen de club”, besluit hij.

