Tijd dringt voor Vitesse: ‘Intern broeit het bij de club aan alle kanten'

Op de voorgrond lijkt het inmiddels rustig bij Vitesse na de roerige maanden die club achter de rug heeft. Maar niets is minder waar, intern staan de Arnhemmers onder hoogspanning. Als het aan interim-directeur Edwin Reijntjes ligt, dan komt er voor Vitesse snel duidelijkheid inzake het overnameproces.

Vitesse stond afgelopen zomer aan de rand van de afgrond, maar werd afgelopen zomer ternauwernood van de ondergang gered. Nu zit de club midden in een overnameproces, die nog altijd niet is afgerond. Zo zijn alle gegevens nog niet aangeleverd door de beoogde eigenaar Guus Franke, waardoor de overname nog wel even kan duren. “De tijd tikt weg en die hebben we niet”, stelt Reijntjes in gesprek met De Gelderlander.

Of het tekort van Vitesse nog altijd vijf miljoen euro bedraagt, daar wil Reijntjes niet op ingaan. “Ik ga niet over bedragen praten, maar er is een fors tekort”, reageert hij. “We hebben wel een grote meevaller met de verkoop van seizoenkaarten. Dat zijn er 11.500 en dat zegt dat de club enorm leeft. Maar onze organisatorische kosten zijn hoog. Dat zit in allerlei zaken, maar ook in adviseurs en bestuurders. Die zijn aangesteld door de ondernemingskamer, maar dat is een stevige last. We smachten naar de overname. Dan vallen die bestuurskosten meteen weg.”

Afgelopen zomer werd Vitesse gered door de KNVB en de stichting Sterkhouders. Laatstgenoemde is een groep echte supporters, die nu garantstaat voor het verlies. Een overname van de Arnhemmers zit er echter niet in. “Zij kunnen dat niet”, beseft de directeur. “Dan moeten ze 20 miljoen neerleggen. Want dan krijgen zij ook de nog bestaande schuld aan voormalig eigenaar Coley Parry op hun bord. Van 17 miljoen euro.”

“Parry heeft een afspraak met Franke. Als die de overname gaat doen, is de schuld van de balans van Vitesse. Dan zijn wij schuldenvrij. Als Franke geen goedkeuring krijgt, vervalt die afspraak en moeten wij en de Sterkhouders met Parry gaan zitten. Dan begint het hele overnameproces opnieuw. Met alle gedoe en onzekerheid. Daar zitten we niet op te wachten”, erkent Reijntjes.

Overname Vitesse duurt langer

Reijntjes zei eerder dat een overname enkele weken zou osten. Het proces gaat alleen langer duren. “Dit is erg vervelend. Voor de buitenwereld ziet het er allemaal leuk uit. We voetballen vrolijk, er staat een jong team en niemand heeft hoge verwachtingen op het veld. Aan de buitenkant is alles koek en ei. Maar aan de binnenkant broeit het aan alle kanten. Vitesse staat stil. Wij kunnen geen structurele beslissingen nemen. Want we hebben geen eigenaar. Als die er is, kunnen we doorpakken. Dan kunnen we beleid uitrollen”, vervolgt Reijntjes.

Vitesse heeft nog geen plan B

Er is dus een verscherpt onderzoek gaande naar Franke. Reijntjes geeft te kennen dat er nog geen plan B is, maar kijkt wel alvast vooruit. “Als Franke niet doorgaat, moeten we verder. Ik zit op deze stoel om aan de lange termijn te denken. Dus we kijken echt wel vooruit. Maar ik ga ervan uit dat de overname op redelijk korte termijn wordt goedgekeurd”, besluit hij.

