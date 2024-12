Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli voert wijzigingen door na nederlaag in Spanje

Ajax gaat zondagmiddag op bezoek bij NEC. Tijdens de midweekse nederlaag bij Real Sociedad (2-0) had Francesco Farioli geen beschikking over een drietal spelers, die in Nijmegen terugkeren in de basis, zo verwacht het Algemeen Dagblad.

In de punt van de aanval zal Farioli vermoedelijk kiezen voor Wout Weghorst. De spits ontbrak donderdag wegens ziekte, maar zijn trainer bevestigde vrijdag dat de spits dit weekend terugkeert in de selectie. Of Brian Brobbey meekan naar Nijmegen, is nog allerminst zeker. De aanvaller kwam na ruim een half uur spelen in botsing met doelman Álex Remiro, waardoor het niet duidelijk is of hij fit is.

Op het middenveld heeft Farioli weer beschikking over Kenneth Taylor. De 22-jarig linkspoot moest in het duel met Real Sociedad toekijken wegens een schorsing, maar kan tegen NEC dus weer in de basis beginnen. De verwachting is dat hij ook aan de aftrap mag verschijnen. Waar Taylor tegen PEC Zwolle een week geleden nog als vleugelspeler aan de wedstrijd begon, lijkt hij nu weer op het middenveld te mogen staan, waardoor Chuba Akpom op een basisplaats mag rekenen.

Ook Davy Klaassen kan zondag terugkeren in de selectie van Farioli. De routinier is uitermate belangrijk voor Ajax, maar is niet speelgerechtigd in de Europa League. De verwachting is dat ook hij zondag aan de aftrap zal verschijnen. De twee wijzigingen op het middenveld zouden betekenen dat Kian Fitz-Jim en Steven Berghuis weer op de bank moeten plaatsnemen.

Vermoedelijke opstelling Ajax

Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Traoré, Weghorst, Akpom.

Vermoedelijke opstelling NEC

Roefs; Pereira, Sandler, Nuytinck, Verdonk; Proper, Sano, González; Van Crooij, Ogawa, Hansen.

