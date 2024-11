Willem Vissers merkt een bepaalde reactie op bij het Ajax-publiek: ‘Ze vinden het spannend’

Ajax legde zondagavond een erg matige pot voetbal op de mat in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle, maar van gemor in de Johan Cruijff ArenA was niet tot nauwelijks sprake. Dat constateert Willem Vissers althans. Volgens de verslaggever van de Volkskrant had de achterban überhaupt niet verwacht dat het dit seizoen (tot op heden) zo goed zou gaan en kan het ‘leven’ met een matige wedstrijd.

Ajax eindigde in het afgelopen seizoen op de vijfde plaats in de Eredivisie, werd door de amateurs van Hercules uit de KNVB-beker geknikkerd, overleefde de groepsfase van de Europa League niet en werd in de achtste finales van de UEFA Conference League weggespeeld door Aston Villa. Na een sportief rampseizoen had de achterban bepaald geen hoge verwachtingen van dit jaar. Een nieuwe trainer, overbodige spelers die niet van de hand konden worden gedaan, weinig middelen om de selectie te versterken en uiteindelijk alleen Bertrand Traoré, Wout Weghorst, Daniele Rugani en Davy Klaassen als nieuwkomers, terwijl aanvoerder Steven Bergwijn op de valreep vertrok.

Het zou onder de nieuwe hoofdtrainer Francesco Farioli met vallen en opstaan gaan, zo was bij aanvang van dit seizoen de verwachting. Maar inmiddels zijn de Amsterdammers al zestien opeenvolgende wedstrijden ongeslagen. Zondagavond volgde een 2-0 overwinning op PEC Zwolle. Geflatteerd, gezien de kansenverhouding voor de rust en de matige vertoning van de thuisploeg. “Zwolle kreeg tot verbazing van het publiek de ene na de andere kant, meteen vanaf de aftrap, mede door de vreemdste passes van Ajax, met telkens raar en onnodig balverlies, met een middenveld dat zonder noemenswaardige belemmeringen viel over te steken”, zo schrijft Vissers.

Vissers ziet het publiek op een bepaalde manier reageren

Dat was even schrikken voor de Ajax-supporters, die in de laatste wedstrijden voor de recente interlandperiode hun geluk niet op konden. Ze zagen hun ploeg winnen van Feyenoord, PSV én Maccabi Tel Aviv en zich op bezoek bij FC Twente twee keer terug knokken van een achterstand. Het duel met PEC Zwolle was in dat licht een flinke tegenvaller, maar daarvan was op de tribune niet per se meteen iets te merken. “De aanhang, blij dat Ajax als derde in de stand van de Eredivisie weer een beetje terug is aan de top, reageerde met een mengsel van verbazing en vergevingsgezindheid. De mensen krijgen al zoveel meer dan ze in dit als bij voorbaat als moeilijk beschouwde seizoen hadden verwacht, dat ze zich realiseren dat het niet altijd feest kan zijn”, zo constateert Vissers. “Ze zijn positief, ze vinden de route onder Farioli spannend, ze verlangen weer naar de toekomst. Ze kunnen leven met zo’n matige wedstrijd.”

Applaus voor Pasveer

En daarom waarschijnlijk ook het, zoals Vissers schrijft, ‘ruimhartige’ applaus voor Remko Pasveer toen hij door de stadionomroeper werd uitgeroepen tot Man of the Match. “Op het grote scherm was een scala van zijn reddingen te bewonderen. Ja, als de keeper van de beoogde topclub in een thuiswedstrijd uitblinker is tegen het elftal dat veertiende staat en zijn uiterste best moet doen om buiten de degradatiezorgen te blijven, dan weet je het wel”, aldus Vissers.

