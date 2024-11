Valentijn Driessen ontsteekt in woede: ‘Vuile wegloper man!’

Jelle ten Rouwelaar zit door het gedwongen vertrek bij Manchester United zonder club. In de podcast Kick-off van De Telegraaf wordt gesteld dat de oud-doelman turbulente maanden achter de rug heeft, maar chef voetbal Valentijn Driessen wil het niet over hem hebben.

Ten Rouwelaar trad deze zomer in dienst als keeperstrainer bij Ajax. Toen Erik ten Hag de voormalig doelman van onder meer FC Twente, PSV en NAC Breda naar Manchester United wilde halen, pakte de 43-jarige keeperstrainer zijn biezen en ging hij aan de slag bij The Red Devils. Afgelopen maandag kreeg de oud-doelman samen met Ruud van Nistelrooij, René Hake en Pieter Morel te horen dat er door de komst van Rúben Amorim als opvolger van Ten Hag geen toekomst meer voor hem was bij Manchester United.

“Hou op over Jelle ten Rouwelaar. Alsjeblieft. Vuile wegloper man! Wat is dit voor onzin? Hij tekent een contract en twee weken later wil hij deze laten ontbinden”, foetert Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Keijser stelt dat als er een trein voorbijkomt, dat het logisch is als je daar opspringt. “Die trein was Ajax, daar zat hij al op”, reageert Driessen.

“Die hebben hem uit de anonimiteit gehaald en meneer kwam twee weken later om contractontbinding vragen”, vervolgt de chef voetbal van De Telegraaf zijn relaas. “Volgens mij zei Mike het: met onwillige honden is het kwaad hazen vangen. Als iemand niet wil, dan moet je hem niet houden. Dan zou ik hem gewoon houden en hem op een zijspoor zetten. Dan ga je maar de jeugd bij Ajax trainen.”

Ajax grapte over Ten Rouwelaar

Ajax-watcher Mike Verweij haakt daar vervolgens op in. “Bij Ajax werd al de grap gemaakt dat het wel knap was dat hij die kans wel gepakt had, want dat lukte hem bij ballen meestal niet. Hij schijnt een aardige keeperstrainer te zijn, maar het was echt gewoon een hele matige keeper”, besluit hij het onderwerp.

