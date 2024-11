Kwakman luidt de noodklok: 'Dan heb je als land wel een probleem'

Kees Kwakman maakt zich zorgen om de ontwikkelingen bij de nationale ploeg van België. Onze zuiderburen beschikten tot voor kort over een gouden generatie, maar boekt onder de huidige bondscoach Domenico Tedesco het ene teleurstellende resultaat na het andere, terwijl de sterspelers hun onvrede niet onder stoelen of banken steken.

De Belgen grepen afgelopen donderdag definitief naast een plek in de kwartfinale van de Nations League. Italië was in het Koning Boudewijstadion in Brussel met 0-1 te sterk voor de Rode Duivels, door een vroege goal van Newcastle United-middenvelder Sandro Tonali. Na afloop schoof basisspeler Leandro Trossard (Arsenal) de schuld openlijk in de schoenen van Tedesco, die zijn spelers met een verkeerde tactiek het veld in zou hebben gestuurd. Trossard behoorde als één van de weinige grote namen nog tot de selectie voor het afsluitende Nations League-duel tegen Israël, dat zondag met 1-0 te sterk was voor de Belgen.

In Voetbalpraat op ESPN wordt de deplorabele staat van België besproken. "Ze zitten in een overgangsfase die moeilijk is", analyseert Kwakman. "Ze kunnen echt wel wat beter voor de dag komen", wijst de Volendammer op het grote aantal afmeldingen voor het duel met Israël, "maar het zit daar gewoon niet goed. En dat is natuurlijk al een tijdje aan de gang." De problemen rond sterspeler Kevin De Bruyne zijn daarvan een exemplarisch voorbeeld: "Je zag het al met Roberto Martínez, waarmee hij ruzie maakte op het WK. En op het afgelopen EK, waar hij er met zó'n gezicht bijliep. En na de wedstrijd tegen Frankrijk riep hij tegen de assistent, Franky Vercauteren, dat hij ermee zou stoppen."

Kenneth Perez werpt tegen: "Dat is toch het probleem van Kevin De Bruyne? Dat is toch slecht leiderschap?", maar Kwakman houdt vol: "Het probleem is: hij ziet dat het elftal niet in ontwikkeling is. Dat is het grootste probleem." Bovendien weigert Real Madrid-keeper Thibaut Courtois nog voor de nationale ploeg te spelen zolang Tedesco aan de macht is: "De andere leider vindt zichzelf ook belangrijker dan de rest, dan heb je als land wel een probleempje", zegt Kwakman. Daarnaast ligt Tedesco niet alleen bij een deel van zijn spelers maar ook in de Belgische pers hevig onder vuur. "Zijn voorganger (Martínez, red.) was redelijk succesvol, maar die werd natuurlijk ook zwaar bekritiseerd", stipt Arno Vermeulen aan. "Dus het wordt tijd dat ze een keer een Nederlandse coach halen", aldus de NOS-commentator.

