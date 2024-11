René van der Gijp is woedend na bericht over huwelijkscrisis: 'Hij is een grote valse nicht'

René van der Gijp heeft in de uitzending van Vandaag Inside uitgehaald naar Evert Santegoeds, de hoofdredacteur die in roddelblad Privé de vermeende huwelijkscrisis van Van der Gijp aan het licht heeft gesteld. De analist van Vandaag Inside heeft geen goed woord over voor Santgoeds, zo kan de uitzending van dinsdag worden gesteld.

In de uitzending van Vandaag Inside van dinsdagavond wordt een fragment van het programma Shownieuws getoond. Santegoeds, in het dagelijks leven actief als hoofdredacteur van roddelblad Privé, was aanwezig in de studio van het telvisieprogramma over alles wat er speelt in de showbizzwereld. Van der Gijp zag Santegoeds, die een gevoelig stuk schreef over de huwelijkscrisis van de oud-voetballer, zitten en besloot hem live op televisie aan te pakken.

“Evert, dat is de grootste valse nicht van Nederland. Ja, kom op, hé. Doe even gewoon, joh", zegt Van der Gijp in Vandaag Inside. Presentator Wilfred Genee vraagt vervolgens of deze opmerking met rancune te maken heeft, maar dat is volgens de analist niet het geval: "Nee, helemaal niet zelfs! Totaal niet! Denk jij echt dat ik rancune heb?”

Santegoeds zelf blikt in de podcast Strikt Privé terug op de uitzending en denkt dat de uitspraak wel iets met rancune te maken heeft: "Het is geen toeval dat dit juist deze week gebeurt", doelt hij op de boosheid van Van der Gijp. "Of ik vals ben? Dat hoort soms een beetje bij mijn beroep natuurlijk. De meest valse man van Nederland? Ja, Van der Gijp zegt het", besluit Santegoeds.

