Woede Bayern-supporters sorteert effect: Champions League-tegenstander bindt in

De protesten van de supporters van Bayern München over de ticketprijzen voor het uitvak van het Champions League-duel met Shakhtar Donetsk hebben het gewenste resultaat opgeleverd. De Oekraïense club, getraind door Marino Pusic, heeft besloten de prijs voor een kaartje in de Veltins-Arena in Gelsenkirchen te halveren.

Vanwege de oorlog in Oekraïne werkt Shakhtar de thuiswedstrijden in het miljardenbal af in het stadion van Schalke 04. Ideaal voor de supporters van Bayern zou je zeggen, die er over land zo'n 28 uur over zouden doen om in Donetsk te komen óf een vliegticket hadden moeten boeken, maar nu 'slechts' 6,5 uur in de auto te hoeven zitten om hun club in Gelsenkirchen aan te kunnen moedigen.

De reglementen van de UEFA schrijven voor dat tickets voor het uitvak niet duurder mogen zijn dan die voor een vergelijkbare plek op voor de thuistribune. Shakhtar besloot echter dat de Bayern-fans een bedrag van 52 euro voor een staanplaats of zelfs 90 euro voor een zitplaats neer moeten tellen, terwijl de eigen fans een passe-partout konden aanschaffen voor omgerekend 23,75 per duel. De fans van de Duitse Rekordmeister betichtten de Oekraïeners daarom met spandoeken tijdens het uitduel tegen St. Pauli (0-1 winst) van fraude.

De protesten hebben echter een resultaat opgeleverd, zo meldt Voetbal International. In plaats van 52 euro zijn de Bayern-fans voor een staanplaats nu nog 'maar' 26 euro kwijt. Ook de prijs van een zitplaats is gehalveerd, naar 45 euro per ticket. Daarmee is een boycot van de fanatieke Bayern-aanhang van de Südkurve München van de baan.

