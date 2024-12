Buren horen flinke ruzies tussen René en Minouche van der Gijp

Minouche van der Gijp heeft aan Privé toegegeven dat zij en René van der Gijp met regelmaat hevige ruzies hebben gehad in de tuin. Volgens de vrouw van de televisiepersoonlijkheid hoort dat echter bij een relatie.

Privé maakte vorige week bekend dat het huwelijk van Van der Gijp ten einde loopt. Nadat de oud-voetballer in 2020 trouwde met Minouche, zou het geluk nu ‘voorbij zijn’. “Ingewijden voorspellen een scheiding die niet zonder slag of stoot zal verlopen”, schreef het roddelblad. Het tijdschrift sprak eerder met buren van het paar, die aangaven dat ze met regelmaat hevige ruzies hadden in de tuin.

Dat dit is gebeurd, wordt door Minouche bevestigd tegenover Privé. “Als je getrouwd ben, dan heb je toch altijd wel discussies? En ja, als je dat in de tuin doet, dan horen de buren dat ook wel eens”, stelt ze. Het feit dat de buren hier zo open over zijn, zorgt voor een lach bij Minouche. “Ook wij hebben inderdaad wel eens ruzies, daar zal ik niet over liegen. Dat is ook logisch, zeker als mensen René kennen.”

Van der Gijp staat volgens zijn vrouw flink onder druk, waardoor hij lastig in de omgang wordt. “Vooral in deze periode met VI”, legt ze uit. “Hij is gewoon hartstikke moe, waardoor hij prikkelbaarder is. En zelf ben ik ook druk, want soms ben ik voor mijn werk een week weg.” Minouche moet als reisleider regelmatig naar het buitenland.

Van der Gijp blijft ontkennen

Volgens Privé heeft Van der Gijp zijn scheiding al bekendgemaakt bij zijn naasten, maar tegenover het roddelblad ontkent hij dit. “Ik heb geen idee waar het verhaal vandaan komt dat mensen nu vertellen. Het is geen verhaal dat bij mij vandaan komt, want ik spreek nooit iemand”, is hij duidelijk.

