Wilfred Genee slaat hand voor zijn gezicht: 'Oh f*ck, het programma stopt, afgelopen...'

Wilfred Genee gaat in de online rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside in op de toekomst van de talkshow. Talpa wil de presentator en zijn vaste tafelgenoten Johan Derksen en René van der Gijp dolgraag langer aan zich binden als het huidige contract in de zomer van 2025 afloopt. In gesprek met Merel Ek komt Genee erachter dat hij in de uitzending van dinsdag, tot zijn grote ontzetting, een van de onderwerpen die Derksen had aangeleverd is vergeten te behandelen.

Nadat Genee en Ek de tv-carrière van de politiek verslaggever even hebben doorgenomen, brengt Ek het gesprek op de toekomst van Vandaag Inside. Ek wil weten hoe het nou zit met de mogelijke contractverlenging van het drietal en of het klopt dat er al op hele korte termijn een beslissing moet worden genomen. "Er is nog niet gesproken", reageert Genee. "Ik weet niet of dat voor de Kerst allemaal al duidelijk is, maar ik denk wel dat hij (John de Mol, red.) het redelijk ver van tevoren wil weten of we ermee stoppen", aldus de presentator. "Of jullie er nog zin in hebben?", vraagt Ek door. "Nou ja, of het nog kan en of het nog werkt. Vanavond had ik we weer het idee dat het weer redelijk ging", zegt Genee.

Vandaag Inside beleefde begin deze maand een crisis van jewelste toen Derksen in de uitzending van 4 november al na vier minuten opstapte uit onvrede over een opmerking van Genee, diede lijst met gespreksonderwerpen die De Snor voor elke aflevering inbrengt ridiculiseerde. Onder leiding van De Mol en 'directeurtje' Marco Louwerens vond echter een verzoening plaats, sindsdien heeft Derksen zijn lijst van soms wel vijftien onderwerpen aanzienlijk ingekort. "Wij hebben een hele lange redactievergadering van één minuut", lacht Genee. "Ik merk dat een man op leeftijd het toch wel fijn vindt om een beetje houvast te hebben. Ik vind het juist zo leuk om niks te weten, maar dit is een prima compromis. Nee, ik merk in de uitzending niet dat de spontaniteit eraf is. Het zijn gesprekken van een minuut. Derksen kwam eerst met vijftien onderwerpen, nu zijn het twee of drie onderwerpjes. Dat maakt het een stuk overzichtelijker."

Ek vraagt vervolgens: "En je hebt ze allemaal behandeld, vanavond?", waarop Genee verschrikt de camera in kijkt en zegt: "Oh f*ck, oh mijn God", en de hand voor het gezicht slaat. "Het programma stopt weer, afgelopen. Welke was ik nou ook alweer vergeten?", grapt Genee, die vervolgens zegt dat het 'nog even afwachten' zal zijn voordat duidelijk wordt of Vandaag Inside ook na de zomer van 2025 nog te zien zal zijn. Ek weet desgevraagd wel hoe het publiek erover denkt: "Ik denk dat heel veel mensen willen dat jullie doorgaan."

