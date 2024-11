Wilfred Genee ziet iets opvallends gebeuren met Johan Derksen na harde clash

Wilfred Genee heeft de indruk dat de clash tussen hem en Johan Derksen de laatstgenoemde goed heeft gedaan. De presentator van het programma Vandaag Inside vindt dat de oud-voetballer van onder meer Haarlem en Go Ahead Eagles een sterkere indruk maakt sinds de rel.

In het programma In de Wandelgangen blikt Genee in gesprek met Amerikakenner Raymond Mens terug op de uitzending van donderdag. In die uitzending was Derksen nadrukkelijk aanwezig en dat was niet voor het eerst sinds de clash tussen hem en Genee van 4 november.

"Ik had de indruk dat Johan doping had gebruikt", zegt Genee lachend in de rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside. "Ik weet niet wat hij had. Hij kwam al binnen met een heel verhaal.... Nadat Johan weggelopen is, heb ik gezien dat hij wat beter in zijn element is", geeft Genee vervolgens eerlijk toe.

Mens, die regelmatig te gast is in het programma, deelt die mening van de presentator. Hem valt het enthousiasme bij de 75-jarige analist van Vandaag Inside erg op: "Hij zit zeker beter in zijn element, hij heeft er heel veel zin in."

