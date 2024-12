Italiaanse media slopen Francesco Farioli's visie met één pijnlijk begrip

Italiaanse media zijn lovend over het optreden van Lazio tegen Ajax. De Romeinse club zegevierde met 1-3 in de Johan Cruijff ArenA en er is volgens de Italiaanse pers maar een conclusie te trekken: deze overwinning was dik verdiend. De visie van Ajax-coach Francesco Farioli op de wedstrijd klopt volgens zijn landgenoten dan ook niet.

Ajax-trainer Farioli gaf kort na afloop van de wedstrijd aan dat de Amsterdammers hadden verdiend om Lazio te verslaan, omdat Ajax de wedstrijd volledig gedomineerd zou hebben. Dat wordt een paar uur later flink tegengesproken in de Italiaanse sportkrant Corriere dello Sport, dat het woord 'voetballes' zelfs in de mond neemt: "Marco Baroni en zijn mannen hebben volledig gedomineerd en versloegen de ploeg van Francesco Farioli in het naar Johan Cruijff vernoemde onderkomen. Baroni's Lazio is pure schoonheid. In eigen stadion kreeg een historische club als Ajax voetballes in tactiek, positiespel en kwaliteit", vindt de sportkrant: "Alleen maar applaus voor de ploeg die de Europa League blijft domineren."

La Gazetta dello Sport is van mening dat Ajax wel wat beter aan de wedstrijd begon, maar dat uiteindelijk veranderde: "Onder leiding van Farioli begon Ajax aanvankelijk beter. De Nederlanders hadden er overal op het veld druk op, maar Lazio toonde karakter en hield het langer vol. Zelfs zonder fans, die door de burgemeester van Amsterdam de toegang werden ontzegd, won Lazio van Ajax", besluit de sportkrant.

La Repubblica is net als de andere Italiaanse kranten vol lof over het optreden van Lazio in Amsterdam. Door de overwinning gaat de nummer vijf van Italië voorlopig aan kop in de Europa League: "Baroni’s team bevestigde de geweldige vorm in Amsterdam en klimt naar de top van het Europa League-klassement. In vier dagen tijd winnen in Napels en Amsterdam, in twee historische stadions zónder eigen fans, geeft wel aan hoeveel diepgang er in dit formidabele Lazio-team zit."

