Lazio-supporters hebben lak aan Femke Halsema en willen wedstrijd tegen Ajax in Amsterdam kijken

Hoewel burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft besloten om geen supporters van Lazio toe te laten in de Johan Cruijff ArenA, zijn er op de dag van de ontmoeting met Ajax toch veel Italianen gesignaleerd in de binnenstad. Het Amsterdamse stadsbestuur maakte zich de afgelopen dagen al zorgen over Lazio-fans die toch naar de hoofdstad zouden afreizen.

Dat laatste schrijft Het Parool donderdag althans. De Amsterdamse veiligheidsdriehoek besloot een aantal weken geleden om géén Lazio-supporters toe te laten tijdens de ontmoeting met Ajax in de Johan Cruijff ArenA, uit vrees voor ‘racistische, antisemitische en rechtsextremistische uitingen’ door een deel van de Italiaanse achterban. De gemeente maakt zich desondanks zorgen over de Lazio-supporters die deze week alsnog naar Amsterdam zijn afgereisd. “Halsema heeft aangegeven dat de politie zich ‘vanzelfsprekend’ zal voorbereiden op mogelijke onrust in de stad”, zo schrijft de krant.

Artikel gaat verder onder video

Halsema wilde niet ingaan op eventuele specifieke maatregelen, maar zei wel dat de politie op verschillende plekken in de stad paraat zal staan. In het Wallengebied zijn in ieder geval veel agenten op de been, zo blijkt uit een tweet van Jesper Roele, verslaggever van Het Parool. “Veel Lazio-supporters op de Wallen. En veel politie. De Lazio-supporters gaan vanavond allemaal in cafés de wedstrijd kijken, zeggen ze. In het stadion zijn ze na een besluit van burgemeester niet welkom. Toch kwamen ze, omdat ze hun tickets en hotels al geboekt hebben”, zo leest het. Het besluit van Halsema om geen Lazio-supporters te verwelkomen kwam haar al op veel kritiek te staan. Sterker nog: fans van de Italiaanse topclub hebben aangifte tegen haar gedaan van racisme, discriminatie en economische schade.

LEES OOK: Halsema en Amsterdam moeten het ontgelden: 'Schaam je kapot!'

Veel Laziosupporters op de Wallen. En veel politie. De Laziosupporters gaan vanavond allemaal in cafés de wedstrijd kijken, zeggen ze. In het stadion zijn ze na een besluit van burgemeester Halsema niet welkom. Toch kwamen ze, omdat ze hun tickets en hotels al geboekt hadden pic.twitter.com/xH0MgUTlgl — Jesper Roele (@JesperRoele) December 12, 2024

Kraker in de Europa League

De ontmoeting tussen Ajax en Lazio begint donderdag om 21.00 uur. Beide clubs staan er na vijf speelronden goed voor in de Europa League. Ajax haalde tien punten uit de eerste vijf wedstrijden in de competitiefase, Lazio drie meer. De Romeinen zijn sowieso bezig aan een goed seizoen. Ze wonnen afgelopen zondag nog van Napoli en bezetten daardoor de vijfde plaats in de Serie A, op drie punten van koploper Atalanta. De komende tegenstander van Ajax rekende een paar dagen voor het competitieduel ook al af met Napoli: in de Coppa Italia werd het 3-1 voor Lazio.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Vaart tipt Ajax: 'Hij appt zijn hoogtepunten naar me!'

Rafael van der Vaart geeft aan: 'Ik heb Ajax-directeur Alex Kroes meermaals getipt'.