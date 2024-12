Update: Priske komt met duidelijkheid over inzetbaarheid Trauner en Bueno

Feyenoord-trainer Brian Priske ziet op de afsluitende training voor het Champions League-duel met zijn vorige club Sparta Praag zowel als terugkeren in zijn selectie. Ook , die afgelopen zaterdag tegen RKC Waalwijk (2-3 winst) nog geblesseerd uitviel, nam 'gewoon' deel aan de groepssessie.

Dat wordt dinsdagmiddag althans gemeld door FR12. Het medium spreekt van drie 'opvallende gezichten', maar schrijft even verderop dat de aanwezigheid van Milambo 'niet geheel als een verrassing komt'. Priske gaf na het duel in Waalwijk immers al aan dat de kwetsuur van de 19-jarige middenvelder niet al te ernstig was.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Als er iets mis zou zijn bij Feyenoord, dan is dat tussen Timber en Priske'

Dat Trauner weer kon meetrainen zal Priske zeer tevreden stemmen. De Oostenrijker was niet fit en moest het duel in Waalwijk laten schieten. Zijn trainer gaf zaterdag voor de wedstrijd al aan dat Trauner zelf positief gestemd was over het duel met Sparta Praag, maar hield zelf nog een slag om de arm. "Ik zou dolgraag zeggen dat het alleen vanavond is, maar ik weet het niet. Hij was gisteren niet klaar om te trainen, voelde zich niet honderd procent fit. Hij heeft er zelf een goed gevoel over dat hij er woensdag weer klaar voor is, maar de ervaringen van de afgelopen maanden hebben mij geleerd geen grote beloften te doen", sprak Priske voor de camera's van ESPN.

LEES OOK: Feyenoord – Sparta Praag op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Bovendien sloot ook Bueno dus weer aan bij de groepstraining. De Spaanse linksback, die door Feyenoord wordt gehuurd van Wolverhampton Wanderers, kwam sinds de interlandbreak niet meer in actie voor de Rotterdammers maar lijkt tegen Sparta Praag dus mogelijk zijn rentree te kunnen gaan maken. Priske komt later op de dinsdagmiddag mogelijk met meer informatie over het drietal: de trainer geeft schuift om 15.15 uur aan voor een persconferentie.

Update: Priske geeft duidelijkheid over meespelen Bueno en Trauner

Op de persconferentie van dinsdagmiddag heeft Priske meer duidelijkheid gegeven over de inzetbaarheid van Trauner en Bueno. “Ze zijn allebei beschikbaar om te spelen”, stelde de oefenmeester. Trauner is in ieder geval in staat om aan de aftrap te verschijnen. “Maar je zult morgen zien of hij ook echt gaat starten. Daarin moeten we keuzes maken en rekening houden met de tegenstander.” Voor Bueno lijkt een basisplaats onwaarschijnlijk, dus zal de Spanjaard het naar verwachting met een invalbeurt moeten doen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Priske komt met verklaring voor ‘slechtste wedstrijd onder zijn leiding’

Brian Priske is niet tevreden met de manier waarop Feyenoord voor de dag kwam op bezoek bij RKC Waalwijk.