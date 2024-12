Hans Kraay ziet international terugkeren in Oranje: 'Op rechtsbuiten hebben we al 20 jaar weinig'

Hans Kraay junior voorziet een rentree van in de selectie van het Nederlands elftal. Momenteel verkeert Bergwijn in goede vorm bij Al-Ittihad, dat aan kop gaat in de Saudische Pro League. Nog niet zo lang geleden liet bondscoach Ronald Koeman echter weten dat het boek voor Bergwijn ‘in principe nu gesloten is’.

Koeman was na de overstap van Bergwijn naar Saudi-Arabië glashelder: de deur voor de vleugelaanvaller bij het Nederlands elftal zit dicht. Volgens de keuzeheer was de transfer van Bergwijn geen sportieve stap. De 35-voudig Oranje-international was hier niet over te spreken en vond dat als Koeman een ‘betrokken bondscoach’ was geweest, hij hem had gebeld. Daarnaast zou Koeman al zijn geloofwaardigheid verliezen als hij zo doorgaat.

Vrijdag maakte Bergwijn in de blessuretijd het winnende doelpunt tegen Al-Nassr (2-1). In de wedstrijd kwamen ook Karim Benzema en Cristiano Ronaldo tot scoren; verder stonden spelers als Fabinho, N'Golo Kanté, Sadio Mané, Marcelo Brozovic en Aymeric Laporte op het veld. Genoeg kwaliteit dus, ondanks dat Koeman niet zo onder de indruk leek. “Tegen Bergwijn heeft Koeman gezegd: als je daar gaat voetballen, dan speel je voorlopig niet in Oranje. Maar hij maakt een heel goede indruk”, zegt Kraay bij Goedemorgen Eredivisie. “Al-Ittihad staat bovenaan en staat elf punten voor op (nummer vier) Al-Nassr van Cristiano Ronaldo.”

'Wil Bergwijn nog terug in Oranje?'

Tafelgast Bram van Polen vraagt zich af of Bergwijn, die in de laatste vier wedstrijden goed was voor drie doelpunten en een assist, überhaupt nog terug wil in Oranje na zijn conflict met Koeman. “Dat denk ik wel”, antwoordt Kraay. “Er is wel veel concurrentie op links: Gakpo, Lang, Simons… Maar ik zou Bergwijn wel een optie vinden als rechtsbuiten, want daar hebben we al twintig jaar niet zoveel. Malen kan er goed spelen, maar Bergwijn heeft het ook goed gedaan daar. Misschien kun je tegen hem zeggen: we selecteren je, maar ben je bereid rechtsbuiten te spelen?” Bergwijn speelde 35 interlands voor Oranje, waarvan 15 als rechtsbuiten.

Ook de mogelijke rentree van een andere aanvaller wordt besproken. Memphis Depay raakte uit beeld doordat hij lange tijd clubloos was en daarna naar Corinthians trok, maar daar is hij in topvorm: mede door zijn zes doelpunten in tien wedstrijden verliet Corinthians de degradatiezone en zal de club normaliter eindigen op de zevende plek in de Série A. “Hij heeft zo’n beetje in zijn eentje de hele club uit het slop getrokken”, vindt Van Polen. “En de laatste twee interlands waren niet zo overtuigend, met Zirkzee, Brobbey en Weghorst. Er is nog geen vaste nummer één. Dus waarom zou je Depay er niet bij kunnen halen?”

'Braziliaanse competitie is lastig'

Volgens technisch directeur Earnest Stewart van PSV moet de Braziliaanse competitie niet onderschat worden. “Volgens mij is het niet makkelijk om in de Braziliaanse competitie te spelen. Er loopt daar veel talent rond.” Koeman zei in september zelf dat het niveau van de Braziliaanse competitie 'anders' is dan in de Saudische. "Hij zou dus nog gewoon opgeroepen kunnen worden, maar dat ligt eraan of hij gaat spelen, fit is en zijn niveau haalt. Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste", legde de keuzeheer uit.

Zie je Steven Bergwijn en Memphis Depay terugkeren in Oranje? Laden... 23% Ja 36.1% Nee 3.3% Alleen Steven Bergwijn 37.7% Alleen Memphis Depay 61 stemmen

