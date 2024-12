Derksen keihard voor Ihattaren: ‘Belachelijk hoelang dat duurt!’

Johan Derksen begrijpt niet dat nog altijd te maken heeft met overgewicht. De middenvelder van RKC Waalwijk had met normale trainingsarbeid allang op het gewenste gewicht moeten zitten, zo stelt de voormalig profvoetballer.

Ihattaren stond zaterdagavond voor het eerst in lange tijd weer negentig minuten op het veld. Het voormalig toptalent liep in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (3-2 verlies) de meeste kilometers van iedereen op het veld: 11,7. Dit zorgde bij hem en de analisten van ESPN voor grote verbazing.

Nadat Valentijn Driessen maandagochtend al had gesteld dat Ihattaren maar iets meer ‘dan een bejaarde wandelaar heeft afgelegd’, benadrukt hij dat maandagavond bij Vandaag Inside. “Maar hij hoeft van mij maar tweehonderd meter te lopen, als hij drie goals maakt”, voegt de journalist daar nog aan toe. “Wat dat betreft maakt het niet uit hoeveel je loopt, maar er moet niet heel raar over gedaan worden.”

“Ik vind het heel ongeloofwaardig”, haakt Derksen er vervolgens op in, waarna hij nog benadrukt dat hij Ihattaren van harte een terugkeer gunt. “Die directeur daar (bij RKC, red.), dat is een Marokkaanse jongen, Mo Allach, die komt uit het sociale werk. Die deed dus een allerlaatste poging hem erbij te halen.” Vervolgens zag Derksen Ihattaren twee weken geleden zijn eerste goal sinds zijn terugkeer maken, waarna hij heel hard ‘mama’ naar de camera riep. “Van: wat ik allemaal doorgemaakt heb. Nee, wat jij allemaal gecreëerd hebt. Je hebt je hele carrière kapot gemaakt. Niemand heeft je in de weg gezeten. Je hebt jezelf naar de kloten geholpen.”

Ihattaren had allang op gewicht kunnen zijn

Volgens Derksen wordt dit geïllustreerd door het feit dat Ihattaren nog altijd met overgewicht kampt. “Als hij gewoon een goed trainingsschema had, was hij nu al afgetraind geweest”, stelt De Snor, wat Driessen kan beamen. “Het is echt belachelijk hoelang dat duurt! Als je ’s ochtends en ’s middags traint en gezond eet, dan vliegt het eraf”, voegt Derksen eraan toe.

Video - Johan Derksen over progressie Mohamed Ihattaren: 'Belachelijk hoe lang dit duurt!'

