Sinterklaasbezoek legt Vandaag Inside geen windeieren: fors meer kijkers

Het bezoek van Sinterklaas aan Vandaag Inside heeft het programma fraaie kijkcijfers opgeleverd. Kijkcijferexpert Tina Nijkamp meldt op Instagram dat bijna 1,4 miljoen mensen hebben ingeschakeld naar de terugkeer van de Goedheiligman bij de talkshow van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp.

Sint, gespeeld door 'directeurtje' Marco Louwerens, maakte een spectaculaire entree in de studio op een fatbike en kreeg vervolgens de lachers op zijn hand met vele schunnige en foute grappen. Uiteraard konden de cadeaus voor onder meer Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen niet uitblijven, waarbij laatstgenoemde nog belachelijk werd gemaakt. Tot slot stal Sinterklaas de show met een cover van het lied 'Zomaar een avond in de kroeg' van Wilfred Genee.

"Vandaag Inside met directeurtje als Sinterklaas haalt 1.390.000 kijkers, vorig jaar waren dit 1.114.000 kijkers," aldus Nijkamp, die stelt dat Sinterklaas op televisie 'een ware hit' was. "Een zelfs veel grotere hit nog dan vorig jaar." Zo werd Sint en de Leeuw door bijna 1,6 miljoen bekeken. "Beide programma's dus maar liefst zo'n 250.000 kijkers hoger", concludeert Nijkamp. Begin deze week had Vandaag Inside nog last van de inhaalwedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht, waardoor het programma 'slechts' 833.000 kijkers trok.

Sinterklaasbezoek aan Vandaag Inside traditie

Het bezoek van Sinterklaas aan Vandaag Inside op 5 december begint inmiddels traditie te worden. Al zegt 'directeurtje' als Sint ieder jaar dat het de laatste keer is. Ook de entree is ieder jaar opnieuw weer uniek te noemen. Waar de Goedheiligman dit jaar de studio inkwam op een fatbike, daar bestormde hij de studio vorig jaar met een op hol geslagen paard. Bij het uitdelen van de cadeaus was vervolgens Valentijn Driessen de pisang, die een hilarisch cadeau kreeg.

