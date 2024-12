Johan Derksen ontkent opvallend gerucht over Vandaag Inside: 'Lachwekkend'

Johan Derksen stelt dat hij en zijn collega's René van der Gijp en Wilfred Genee niet om salarisverhoging hebben gevraagd bij Talpa, zo geeft de analist van Vandaag Inside aan in gesprek met Shownieuws. Volgens Derksen heeft het enkel en alleen te maken met individuele problemen.

Afgelopen week werd gesteld dat de heren van Vandaag Inside een hoger salaris zouden willen ontvangen bij Talpa, aangezien mediapersoonlijkheid Tina Nijkamp onlangs in het programma had aangegeven dat de drie heren veel meer waard zijn: "Ze ons voorgerekend, zouden jullie eigenlijk de man 2,5 miljoen moeten verdienen. Nou, daar zijn wij het roerend mee eens", zegt Derksen lachend.

Serieus is de eis om in de contractonderhandelingen met John de Mol te pleiten voor salarisverhoging echter nooit geweest, maakt Derksen duidelijk: “We begrijpen heel goed dat dat lachwekkend is. We hebben helemaal geen verhoging gevraagd. Geld speelt geen rol, maar er waren individuele problemen", geeft het boegbeeld van het programma aan.

Met de individuele problemen doelt Derksen om de problemen die hij had met de inhoud van het programma. Daarnaast wilde René van der Gijp graag een dag in de week vrij. Die problemen zijn opgelost, maar het probleem waar presentator Genee mee zit niet. Hij wil graag een eigen programma bij Talpa.

Hij wil dan zo’n programmaatje hebben, maar het is niet zo dat prime time openstaat en daar wordt nu even over gekibbeld", geeft Derksen aan. De analist vindt dat Genee het wel zou verdienen: "Wilfred is een hele goede, een hele goede presentator. Misschien wel de beste in Nederland."

