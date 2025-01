Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli voert twee wijzigingen door tegen Galatasaray

Ajax is zo goed als zeker van een plek in de tussenronde van de Europa League. Toch zullen de manschappen van Francesco Farioli zich in Johan Cruijff Arena tegen Galatasaray willen revancheren voor de beschamende 1-0 nederlaag op bezoek bij FK RFS. De Italiaanse oefenmeester gaat dit doen met één wijziging in zijn basisopstelling.

Farioli kan tegen Galatasaray niet beschikken over Youri Regeer en Davy Klaassen, die allebei niet speelgerechtigd zijn. Owen Wijndal is afwezig vanwege een blessure, terwijl Branco van den Boomen geschorst is. Jorrel Hato keert juist terug van een schorsing. De linksback annex centrale verdediger ontbrak tegen het Letse FK RFS omdat hij tegen Lazio zijn derde gele kaart ontving en daarmee automatisch geschorst was.

Tegen Galatasaray keert Hato weer terug in de basis, dit gaat ten koste van Daniele Rugani. Youri Baas, tegen RFS nog de vervanger van Hato als linkervleugelverdediger, keert terug in het hart van de verdediging, waar hij een koppeltje vormt met Josip Sutalo. Net als afgelopen week vervangt Anton Gaaei de naar AS Roma vertrokken Devyne Rensch als rechtsachter. Het doel wordt verdedigd door Remko Pasveer.

Op het middenveld bij Ajax lijken Jordan Henderson en Kenneth Taylor een zekerheid. Het middenveld wordt hoogstwaarschijnlijk gecompleteerd door Steven Berghuis. Hij zal Kian Fitz-Jim vervangen, die vorige week in Riga een hoogst ongelukkige indruk achterliet. Voorin kiest Farioli voor Bertrand Traoré en Mika Godts op de flanken, terwijl Brian Brobbey wederom de voorkeur krijgt boven Wout Weghorst.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Henderson, Taylor, Berghuis; Traoré, Brobbey, Godts.

