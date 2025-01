Alex Kroes wordt geadviseerd te bellen met een trainer die tussen 2019 en 2023 assistent was bij Ajax

Henk Spaan heeft zich zitten verbazen over de gang van zaken rond de overstap van van FC Twente naar Ajax. De international van Jong Oranje keerde eerder deze week definitief terug bij de club die hij in de zomer van 2023 nog achter zich liet voor een avontuur in Enschede, maar het is nog onduidelijk voor welke positie hij is gehaald. Volgens Spaan getuigt het van weinig ‘voetbalinzicht’ van Alex Kroes dat hij Regeer zou hebben gekocht voor de rechtsbackpositie.

Ajax moest de afgelopen weken de transfermarkt op voor een vervanger van Devyne Rensch. De vleugelverdediger had een aflopend contract in Amsterdam en had komende zomer dus transfervrij kunnen vertrekken, maar koos voor een tussentijdse overgang naar AS Roma. Nog voordat Ajax en AS Roma de deal wereldkundig maakten, was het al bekend dat Regeer moest terugkeren naar Amsterdam. Ajax had bij het vertrek van Regeer naar FC Twente een terugkoopoptie bedongen en besloot die afgelopen week te lichten. De speler zette afgelopen vrijdag zijn krabbel onder een contract tot de zomer van 2029.

Youri Baas is erg blij met de komst van Regeer, maar Farioli lijkt er gemengde gevoelens aan over te hebben gehouden. De Italiaan baarde in de aanloop naar de ontmoeting met FC RFS in de Europa League opzien door op een persconferentie te benadrukken dat hij in Regeer een middenvelder ziet. Op die positie maakte Regeer weliswaar indruk bij FC Twente, maar Kroes leek hem toch vooral als rechtsback naar de Johan Cruijff ArenA te hebben gehaald. Spaan is daar nogal verbaasd over. “Ik heb het even nagezocht: in de afgelopen tweeënhalf jaar schreef ik een keer of zes, zeven over Regeer. Nooit had ik het over hem als back, altijd over zijn kwaliteiten op het middenveld”, zo schrijft Spaan op de website van Het Parool.

Spaan tipt PSV

De schrijver geeft vervolgens aan dat hij PSV een paar jaar geleden nog heeft aangeraden om naar Regeer te kijken als vervanger voor het ‘leeglopende middenveld’ in Eindhoven. “Dat seizoen maakte hij in Jong Ajax vijf doelpunten en gaf hij negen assists. Bij Ajax was dat geen reden om Youri op te nemen in de selectie op een plek die hem paste.” Ruim twee jaar later maakt Regeer dus wél onderdeel uit van de Amsterdamse hoofdmacht, maar is het nog de vraag voor welke positie hij nou precies is gehaald. Volgens het Algemeen Dagblad ziet Kroes in Regeer een noodoplossing voor de komende maanden en heeft de directeur hem beloofd dat hij zich met ingang van volgend seizoen mag gaan richten op het middenveld. “Dat Kroes hem nu koopt als rechtsback en dat Farioli een paar keer moet benadrukken dat Regeer wat hem betreft een middenvelder is, pleit niet voor het voetbalinzicht van Kroes”, aldus Spaan.

Spaan sluit af met een advies gericht aan Kroes. “Ik zou zeggen: Alex, bel eens met Michael Reiziger en vraag waarom hij Regeer opstelt als nummer tien of als lopende rechtermiddenvelder”, zo klinkt het. Reiziger is de coach van Jong Oranje, waarvoor Regeer vooralsnog elf keer in actie kwam. Daarin was hij tweemaal trefzeker. Beide doelpunten maakte hij op 5 september jongstleden in de kwalificatiewedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Noord-Macedonië. Regeer speelde toen als aanvallende middenvelder. Mocht Farioli hem inderdaad als middenvelder gaan gebruiken, dan zal de kersverse aanwinst de concurrentiestrijd aan moeten gaan met onder meer Kian Fitz-Jim en Davy Klaassen.

