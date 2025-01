FC Twente reist zonder twee sterkhouders af naar cruciaal Europa League-duel

FC Twente kan donderdagavond in het Europa League-treffen met Malmö FF niet beschikken over en . Het tweetal zit niet in de wedstrijdselectie van trainer Joseph Oosting voor het cruciale duel in Zweden.

Hilgers en Lammers stonden dinsdag wel weer op het trainingsveld van FC Twente, maar zijn dus nog niet fit genoeg om te worden toegevoegd aan de wedstrijdselectie. De 23-jarige Hilgers raakte in de Europa League-wedstrijd tegen Olympiakos op 12 december vorig jaar geblesseerd. Spits Lammers raakte begin dit jaar geblesseerd op de training van de Tukkers.

Voor FC Twente is het treffen met het Zweedse Malmö FF van cruciaal belang. Uit de vorige zes wedstrijden wist Oosting en zijn mannen slechts vier punten te verzamelen, waardoor een overwinning noodzakelijk is om nog zicht te houden op het vervolg in de Europa League. Volgens dataspecialisten heeft FC Twente minimaal negen punten nodig om in de top 24 te eindigen. Naast een overwinning in Zweden zullen de Enschedeërs dus ook in eigen huis van Besiktas (30 januari) moeten winnen.

Regeer ook niet in het vliegtuig

Naast Hilgers en Lammers is ook Youri Regeer niet van de partij bij FC Twente. De middenvelder annex rechtsback stond dinsdag al niet meer op het trainingsveld bij de Tukkers. De 21-jarige Regeer ontbreekt vanwege 'transferperikelen', zoals dat wordt omschreven. De jeugdinternational is bezig om de laatste plooien met Ajax glad te strijken voor zijn transfer.

Ook Naci Ünüvar, die vorige week transfervrij werd overgenomen van Ajax, zit niet bij de selectie. De jonge linksbuiten is namelijk niet speelgerechtigd voor het restant van de competitiefase van de Europa League. Mede door het vertrek van Carel Eiting en het aanstaande vertrek van Regeer, heeft Oosting zijn selectie aangevuld met enkele jonge spelers. Zo reizen Harrie Kuster, Lucas Vennegoor of Hesselink, Owen Panneflek en Ruud Nijstad ook mee naar Zweden.

