Woedende Besiktas-fans boycotten Europa League-duel bij FC Twente

Diverse supportersgroepen van Besiktas gaan de Europa League-wedstrijd van hun club tegen FC Twente boycotten. Dat melden onder meer De Twentsche Courant Tubantia en Voetbal Ultras. De Turkse supporters zijn boos over het feit dat ze slecht zeshonderd kaarten voor het duel hebben gekregen. Daarnaast is er onvrede over het feit dat ze zich eerst moeten verzamelen in Apeldoorn, waarna ze met een verplichte buscombi naar De Grolsch Veste reizen.

FC Twente neemt het op donderdag 30 januari 2025 in eigen huis op tegen Besiktas in de laatste speelronde van de competitiefase van de Europa League. Na de overwinning van de ploeg van trainer Joseph Oosting op Malmö FF (2-3) is het een cruciale finale op weg naar een plek in de tussenronde van de Europa League. Bij winst maken de Tukkers namelijk nog kans op een vervolg in het toernooi.

De Enschedese burgemeester Roelof Bleker nam medio december de beslissing dat er geen fans van de Turkse club welkom zijn in De Grolsch Veste. Besiktas werd enkele dagen later van deze beslissing op de hoogte gesteld. De reden voor de beslissing is het gedrag van de fans van Besiktas in het verleden.

De Turkse club liet het daar niet bij zitten en stapte vervolgens naar de UEFA. "Wij willen het publiek graag informeren dat wij bij de UEFA een aanvraag hebben ingediend om de Europa League-wedstrijd FC Twente – Besiktas te laten spelen in een andere stad of land waar de fans van beide clubs op een vriendelijke en veilige manier op de tribune kunnen zitten”, aldus Besiktas in een statement.

Het verzoek om de wedstrijd elders te spelen, daar ging de UEFA niet in mee. De Raad van Bestuur van Besiktas heeft 'intense inspanningen' geleverd en na overleg met onder meer de gemeente Enschede, FC Twente en de UEFA is besloten dat de fans van de club wél worden toegelaten in het stadion. Zo werden er zeshonderd kaarten beschikbaar gesteld voor supporters van Besiktas.

Besiktas-supporters witheet

De supportersgroep Çarşı Berlin heeft in ieder geval besloten om het duel met FC Twente te boycotten. "De UEFA en het management van rivaliserende teams hebben ervoor gezorgd dat Besiktas-supporters werden geweerd tegen Maccabi Haifa en Lyon uit. Datzelfde scenario probeerde de UEFA voor komende donderdag te realiseren", klinkt het in een statement.

"Eerst wilden ze geen Besiktas-fans en daarna boden ze minder kaarten ruim onder de capaciteit van het uitvak. Daarnaast hebben ze besloten om de supporters van Besiktas 80 kilometer verderop te laten wachten en met bussen naar de wedstrijd te brengen. Zo'n behandeling verdienen de Besiktas-supporters niet. Wij als Çarşı Berlin laten dan ook weten dat we niet op de tribune zullen zitten en er geen evenement zal worden georganiseerd."

In navolging van Çarşı Berlin hebben ook de supportersgroepen Avrupa Kartalları en Beşiktaş Antipati Grubu een statement van soortgelijke toon afgegeven. Ook zij zullen komende donderdag niet van de partij zijn bij het duel.

pic.twitter.com/ZlYpGXVSlJ — Çarşı Berlin (@CarsiBerlin1) January 25, 2025 Twente deplasmanı ile ilgili.. pic.twitter.com/exrnEkchQI — AVRUPA KARTALLARI (@AvrupaKartallar) January 25, 2025 TWENTE DEPLASMANINA GİTMİYORUZ!



Beşiktaş Antipati Grubu olarak, FC Twente deplasmanında yaşananlar, tribünsel bir hakkımızın gaspıdır. Enschede Belediyesi ve Twente Kulübü’nün Beşiktaş taraftarına yönelik ayrımcılığı, yönetimimizin kayıtsızlığıyla birleşerek camiamıza açık bir… pic.twitter.com/4WGnDwmTX0 — Beşiktaş Antipati Grubu (@antipatigrubu) January 26, 2025 ❌ Beşiktaş boycot uitvak tegen Twente.



"Als Çarşı Berlin zullen we niet aanwezig zijn in het uitvak."



Wat kan betekenen dat zij wèl op eigen gelegenheid naar Enschede afreizen. Weer haalt de Enschedese burgemeester problemen op de hals door supporteronvriendelijke maatregelen. pic.twitter.com/rnMu3MAhvE — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) January 26, 2025

