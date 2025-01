Patrick Kluivert voegt opnieuw grote Nederlandse naam toe aan Indonesië-staf

Ook Gerald Vanenburg voegt zich bij de technische staf van Indonesië, zo maakt de voetbalbond bekend. De oud-voetballer van onder meer PSV en Ajax wordt assistent-bondscoach bij het nationale team en krijgt de Onder 23 onder zijn hoede. Patrick Kluivert werd onlangs aangesteld als nieuwe bondscoach.

Kluivert reageert enthousiast op de komst van Vanenburg. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal denkt dat de oud-middenvelder annex aanvaller in staat wordt geacht het Indonesische voetbal naar een hoger niveau te tillen. Eerder voegde Indonesië Alex Pastoor en Denny Landzaat toe aan de technische staf. Zij zullen Kluivert gaan assisteren bij het eerste elftal.

Vanenburg mag nog een eigen assistent meenemen naar het hoogste jeugdelftal van Indonesië. Zijn doel is plaatsing voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles en de voetbalfilosofie van Kluivert te implementeren bij de jeugd. Mede daardoor wordt de samenwerking met de Onder 20 en Onder 17 ook belangrijker.

Vanenburg was na zijn carrière als speler werkzaam bij de jeugdopleiding van PSV en Ajax. Bij laatstgenoemde vertrok hij in 2023. Vervolgens probeerde hij Mohamed Ihattaren te begeleiden in de hoop hem terug te krijgen in het profvoetbal.

De 42-voudig international van het Nederlands elftal was als speler actief bij onder meer Ajax, PSV en FC Utrecht. In 2000 hing hij zijn kicksen aan de wilgen.

