Winterse omstandigheden zorgen voor nieuwe afgelasting in Nederland

De wedstrijd tussen Helmond Sport en FC Emmen van zaterdagmiddag gaat niet door, zo maakt de thuisclub bekend via de officiële kanalen. Door de winterse omstandigheden is het veld in Noord-Brabant onbespeelbaar. Het is het vierde duel van de speelronde in de Keuken Kampioen Divisie waar een streep doorheen gaat.

“De wedstrijdleiding van de KNVB heeft het speelveld van het GS Staalwerken Stadion afgekeurd voor de wedstrijd Helmond Sport – FC Emmen, gepland op zaterdag 11 januari 2025”, schrijft Helmond Sport op de clubwebsite. De bond zal spoedig een nieuwe datum uitzoeken om de wedstrijd tussen de nummers zeven en negen in te halen.

Vierde afgelasting in Nederland

Naast Helmond Sport – FC Emmen ging er dit weekend door de winterse omstandigheden al een streep door drie andere duels. Eerder werden de wedstrijden De Graafschap – ADO Den Haag, Roda JC – SC Cambuur en FC Den Bosch – Jong FC Utrecht ook al afgelast. Vooralsnog gaan alle duels in de Eredivisie van zaterdag en zondag wel gewoon door.

