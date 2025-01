Opnieuw streep door wedstrijd in Nederland: 'Levert gevaarlijke situaties op'

De wedstrijd tussen FC Den Bosch en Jong FC Utrecht van vrijdagavond is afgelast. De wedstrijdleiding van de KNVB heeft het speelveld van Stadion De Vliert afgekeurd voor het treffen in de Keuken Kampioen Divisie. Het is na Roda JC - SC Cambuur en De Graafschap - ADO Den Haag al het derde duel in Nederland van komend weekend die is afgelast.

"De wedstrijdleiding van de KNVB heeft het speelveld van Stadion De Vliert afgekeurd voor de wedstrijd van vanavond", aldus FC Den Bosch in een statement op de website. "De veiligheid van de spelers kan niet worden gegarandeerd. Op een deel van het veld aan de zuidzijde, waar de zon in deze tijd van het jaar niet komt, is sprake van (klonten) ijsvorming. Als het later op de avond weer gaat vriezen, levert dit gevaarlijke situaties op voor de spelers. Dat betekent dat het thuisduel tegen de beloften van FC Utrecht vanavond niet doorgaat."

De Bosschenaren laten weten dat er nog geen nieuwe datum is voor het inhalen van het duel, maar dat deze zo snel mogelijk bekend wordt gemaakt. Vanwege een straf van de KNVB moest FC Den Bosch de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht spelen zonder een deel van het publiek. Deze sanctie blijft gehandhaafd voor het inhaalduel.

Derde afgelasting van een wedstrijd in Nederland

Naast FC Den Bosch - Jong FC Utrecht is er eerder al een streep gegaan door de wedstrijden tussen Roda JC en SC Cambuur en De Graafschap en ADO Den Haag. De overige wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie gaan vooralsnog wel door. Dit geldt ook voor het Eredivisie-treffen tussen Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles.

