Belgische media kijken met veel aandacht naar Ajax en lichten 'opmerkelijk' moment tegen Heracles uit

Ajax boekte zondagmiddag een overtuigende 4-0 overwinning op Heracles Almelo en beleefde daarmee een heerlijke generale repetitie voor de return tegen Union Sint-Gillis in de tussenronde van de Europa League. De Belgische media lijken zich al te hebben neergelegd bij uitschakeling voor de ploeg uit Brussel en schrijven na de Amsterdamse zege op Heracles vooral over de optredens van hun landgenoten. verscheen aan de aftrap en Jorthy Mokio viel in de tweede helft in, maar aandacht is er natuurlijk vooral voor het debuut van .

Er is de laatste tijd veel te doen geweest om Bounida. Ajax haalde de aanvallende middenvelder in de zomer van 2022 als veelbelovend talent naar Amsterdam, maar het was in de eerste weken van dit kalenderjaar nadrukkelijk de vraag of hij überhaupt zijn debuut zou gaan maken in het eerste. Bounida had in het shirt van Jong Ajax al veel indruk achtergelaten, maar kwam er in eerste instantie met de clubleiding niet uit over een nieuw contract. Een vertrek in de winterse transferwindow werd zelfs niet uitgesloten. Gelukkig voor Ajax kwam het toch nog goed: Bounida zette een paar dagen geleden zijn handtekening onder een nieuw contract.

‘België boven bij Ajax’

De Belg behoorde al een aantal keer tot de wedstrijdselectie van Ajax, maar zijn debuut volgde zondag in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Dat is uiteraard niet onopgemerkt gebleven in zijn thuisland. “België boven bij Ajax. Mika Godts heeft bij zijn eerste basisplaats na enkele weken blessureleed meteen gescoord tegen Heracles. Maar nog opmerkelijker: toptalent Rayane Bounida mocht zijn allereerste minuten maken in het A-elftal. Het begin van een grote carrière?”, zo schrijft Sporza. “Donderdag de knappe goal van Jorthy Mokio tegen Union in de Europa League, zaterdag een nieuw contract voor Bounida en zondag een goal van Godts én het debuut van Bounida in de hoofdmacht. En of de Belgen weer helemaal hot zijn in Amsterdam.”

Sporza spreekt van ‘een heerlijk moment’ voor Bounida. “Want voor het eerst mocht hij opdraven voor de A-ploeg van de Amsterdammers. Zijn makkers hadden er intussen al 4-0 van gemaakt.” Daarbij was een belangrijke rol weggelegd voor Godts, die al vroeg in de eerste helft de score opende na een schitterende assist van Steven Berghuis. “Februari begon nochtans slecht voor Godts. De jonge winger moest na een spierblessure die hij opliep tegen Galatasaray De Klassieker tegen Feyenoord en de zege tegen Sittard aan zich voorbij laten gaan. Tegen Union kreeg onze landgenoot enkele minuten, zondag was hij opnieuw rijp voor een basisplek. En die bleek na een kwartiertje voetballen meer dan gegrond. Berghuis zette met één geniale pass over het halve veld de hele Heracles-defensie te kijk. Godts mocht als eindstation alleen op de keeper af. Een beheerste plaatsbal zette de Amsterdammers op 1-0”, zo klinkt het.

‘Onverwacht debuut Bounida’

Ook Het Laatste Nieuws staat uitgebreid stil bij de Belgische ‘invasie’ bij Ajax. “Bij Ajax manifesteren zich stilaan steeds meer Belgen. Mede dankzij een doelpunt van Godts (19) wonnen de Amsterdammers met 4-0 van laagvlieger Heracles. Mokio (16) en Bounida (18), die debuteerde voor de hoofdmacht, vielen in bij de Nederlandse topploeg”, zo klinkt het. Het medium had rekening gehouden met minuten voor Mokio - die in de voorgaande twee wedstrijden een basisplaats had en tegen Union Sint-Gillis zelfs trefzeker was - maar zag de invalbeurt van Bounida niet helemaal aankomen. “De invalbeurt van Mokio was verwacht, maar dat nóg een andere landgenoot inviel, was dat veel minder: in minuut 77 gooide Francesco Farioli ook Bounida tussen de lijnen, zijn debuut voor de hoofdmacht van Ajax. De balgoochelaar werd meteen warm onthaald door het thuispubliek. Krijgt hij donderdag tegen Union opnieuw minuten?”

Volgens Het Nieuwsblad gaat het Bounida momenteel ‘voor de wind’ bij Ajax. Nadat hij in acht optredens voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie al vijf keer scoorde, staat hij inmiddels voor zijn doorbraak in de hoofdmacht. “De 18-jarige landgenoot verlengde zaterdag zijn contract bij de Nederlandse recordkampioen tot medio 2028 en kreeg een dag later zijn allereerste minuten in de Eredivisie. Hij speelde een vijftiental minuten, waarin hij een aantal keer de bal raakte. Een echte impact had hij nog niet”, zo schrijft het dagblad.

