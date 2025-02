Francesco Farioli deelt voorafgaand aan thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles groot nieuws bij Ajax

Francesco Farioli liet afgelopen zondag voorafgaand aan de ontmoeting tussen Ajax en Go Ahead Eagles al weten dat de jonge spits zijn officiële debuut in de hoofdmacht zou gaan maken. Dat vertelde de kersverse debutant maandagavond na afloop van het duel tussen Jong Ajax en SC Cambuur voor de camera van het clubkanaal. Konadu zat dit seizoen al een paar keer eerder bij de selectie van het eerste, maar mocht zondagmiddag in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles voor het eerst invallen.

Konadu maakt sinds de zomer van 2014 onderdeel uit van de Amsterdamse jeugdopleiding. Hij sloot afgelopen zomer aan bij Jong Ajax. Daarvoor speelde hij tot op heden zeventien wedstrijden, waarin hij één keer scoorde en twee assists gaf. Konadu zat voor de winterstop al een keer bij de selectie van de hoofdmacht, die op bezoek bij Slavia Praag in de competitiefase van de Europa League met nogal wat personele problemen kampte. De jonge spits zat na de winterstop ook in de thuiswedstrijden tegen Heracles Almelo en Union Sint-Gillis op de bank, alvorens afgelopen zondag tegen Go Ahead Eagles zijn officiële debuut te maken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax-debutant Matheus oogst ook ná het laatste fluitsignaal lof: 'Wat een held!'

“Het waren prachtige dagen, om nooit meer te vergeten”, zo zei hij maandagavond voor de camera van het clubkanaal. Een dag na zijn debuut in de hoofdmacht moest Konadu ‘gewoon’ weer aantreden bij Jong Ajax. Hoewel hij tegen SC Cambuur niet wist te scoren, stond hij het clubkanaal met een grote glimlach te woord. Dat had natuurlijk alles te maken met zijn debuut in het eerste. “Ik was de afgelopen week heel veel bij het eerste, dan is het afwachten of je wel of niet mag debuteren. Uiteindelijk mag je dat wel doen, dus dat is heel mooi.” Konadu zag de afgelopen weken meerdere talenten debuteren in de hoofdmacht. Hoewel hij er al een paar keer bij zat, werd hij niet ‘onrustig’ of ‘ongeduldig’. “Want ik weet sowieso dat het moment gaat komen als de tijd rijp is. Dan komt het vanzelf.”

LEES OOK: Godts blij voor Ajax-ploeggenoot: 'Iedereen wil dat hij scoort'

Bij Ajax is men bovendien heel positief over de ontwikkeling die Konadu dit seizoen doormaakt. “Ik word er heel vaak bij betrokken. Ze praten ook wel heel goed over me, dus voor mij is het gewoon zo blijven doorgaan. Ik ben er nog niet, maar ik moet gewoon door blijven gaan en dan gaan we het vanzelf zien.” En dan heeft Farioli de komende periode misschien wel meer plannen met Konadu. Wout Weghorst brak in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard eerder deze maand de grote teen van zijn rechtervoet en staat nog wel een paar weken aan de kant, terwijl Brian Brobbey vorige week ook niet helemaal okselfris was. Het debuut van Konadu werd in elk geval al aangekondigd door Farioli zelf. “Hij zei: vandaag wordt jouw dag, dus bereid je maar voor. Toen zei ik: dankjewel. Voor de wedstrijd zei hij dat. Het was nog steeds afwachten, maar het was wel heel mooi. Je droomt als kleine jongen altijd van je eerste wedstrijd in de ArenA. Het is gewoon heel mooi.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Joey Kooij aangepakt in catacomben van Ajax: ‘Ik vind dit heel droevig. Wat is dit nou?’

Scheidsrechter Joey Kooij wordt na Ajax - Go Ahead Eagles aangepakt in de catacomben van de Johan Cruijff ArenA.